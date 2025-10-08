批民主黨失控讓政府關門 川普：就像神風特攻隊攻擊

美國聯邦政府關門進入第7天，美國總統川普7日表示民主黨讓政府關門，就像是神風特攻隊的自殺式攻擊。

美國聯邦政府因撥款中斷導致關閉，聯邦參議院6日第5度針對短期延長撥款法案投票，不過無論是民主黨，還是共和黨提案的版本都沒有跨過60票的門檻，兩黨持續陷入僵局。

川普7日與加拿大總理卡尼（Mark Carney）在白宮會面，川普受訪時形容民主黨讓聯邦政府關門，像是神風特攻隊的自殺式攻擊；川普說，民主黨輸掉了選舉、總統大選慘敗，他們沒有任何好失去的；川普認為，民主黨已經失控了。

川普也數落民主黨人，先是稱民主黨眾議員克羅克特（Jasmine Crockett）是名沒有智商的人，並表示，民主黨眾議員寇蒂茲（Alexandria Ocasio-Cortez）沒有資格叫共和黨去她辦公室談判；川普也說，民主黨眾議員裴洛西（Nancy Pelosi）不知道該做什麼。

川普也表示，參議院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）缺乏支持度，恐怕無法在民主黨初選勝出。

川普批評民主黨缺乏領導人，也沒有政策方向；川普質疑舒默是否在民主黨內還有號召力，稱很多民主黨人致電給川普，希望能夠見面。

川普也指出，聯邦政府會展開裁員計畫，但沒有說明會有多少人遭到裁員；川普表示，如果政府繼續關門，他4、5天後就能回答裁員計畫的規模。

川普說，部分聯邦政府的工作崗位恐被永久廢止，並認為民主黨犯下大錯，讓川普政府得以排除數十億美元的不必要花費，讓預算可以變得更為平衡。