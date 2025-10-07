WTO：川普關稅對全球貿易的衝擊 將延後到2026年顯現

世界貿易組織（WTO）表示，全球貿易今年上半年的表現意外具有韌性，但商品貿易成長速度預計將於明年急劇放緩，反映出美國總統川普的關稅政策對國際貿易的衝擊效應顯現時間滯後。

根據世貿組織7日發布的報告，今年全球商品貿易量預計成長2.4%，遠高於8月預測的0.9%，但仍低於去年的2.8%。此外，2026年的貿易增幅預測也從兩個月前的1.8%下調至0.5%。

WTO統計顯示，2025年上半年，以出口和進口平均值衡量的世界商品貿易量，比去年同期增長4.9%，貿易額增長6%，而2024年全年成長2%。

因此，WTO經濟學家將今年的貿易增長預測上調至2.4%，遠優於4月時預測的下降0.2%。

WTO指出，出口商搶在關稅提高前大舉向美國出口機械、機動車和木材等商品，加上對人工智慧（AI）相關產品的需求激增，共同推動全球上半年的貿易增長。

半導體和電信設備等AI相關商品貿易，占整體貿易增長的近一半，年增率達20%，其中亞洲的出口表現尤為強勁。

WTO預測，今年亞洲和非洲的出口量增幅將最大，而歐洲的出口量增幅將放緩，北美的出口量也將下降，到了2026年預估所有地區的進口表現都將轉弱。

WTO還預測，今年全球國內生產毛額（GDP）將成長2.7%，2026年成長率則會放緩至2.6%。

WTO表示，展望出現分歧的狀況表明，川普對美國進口商品依國別和產業徵收關稅的全面影響，可能延後到明年才會顯現，「鑒於關稅水準提高及貿易政策仍存在高度不確定性，隨著庫存消耗和經濟增速放緩，採購的前置效應預計將逐漸消退。已開發經濟體已出現貿易和製造業產出疲軟的跡象，包括商業和消費者信心下降，就業與收入

成長放緩。」

世貿組織秘書長依衛拉（Ngozi Okonjo-Iweala）在記者會上表示，全球貿易面對「單邊」措施展現出韌性，這代表有一群「核心」經濟體持續為全球貿易體系提供穩定支撐。

她指出，全球四分之三的貿易仍遵循世貿組織的規則進行。