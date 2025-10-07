美國防部助理部長提名人：支持川普要求台灣國防支出達GDP 10%

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
美國五角大廈9月20日空拍照片。法新社
美國五角大廈9月20日空拍照片。法新社

路透7日報導，美國國防部印太事務助理部長被提名人約翰．盧（John Noh）當天在聯邦參議院軍事委員會的確認聽證會說，針對美國總統川普曾稱台灣國防開支最多應達國內生產毛額（GDP）10%，他強烈支持。

南韓朝鮮日報6月報導，韓裔的美國國防官員約翰．盧，已獲川普提名擔任國防部負責印太安全事務的助理部長。

川普在去年美國總統大選競選期間的9月接受華盛頓郵報專欄作家狄森專訪，川普說，中國大陸不會在他當總統時攻打台灣，「但最終他們會」，還說台灣應花GDP的10%在國防支出。

