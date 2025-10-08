美政府關門撥款法案無解 下周面臨軍人發薪日

美國參議院6日第五度未能通過眾議院版本的臨時撥款法案，讓政府關門僵局更加惡化，短期內看不到明確解方。但高盛經濟學家指出，有一件涉及美軍的問題，可能是促使兩黨達成協議的關鍵。

高盛經濟學家沃克與菲利普斯撰寫客戶報告說，10月15日可能成為迫使各方妥協的關鍵事件，因為當日是美軍的薪資發放日，若因政府關門而延遲支付，將直接影響到大約130萬名現役軍人，恐引爆強烈民怨。國會議員和白宮可能都會覺得，錯過發薪日的政治代價太高，不值得冒險。

雖然兩黨在財政預算議題上各執一詞，但錯過一個薪資周期所帶來的衝擊過於嚴重，預料將給兩黨形成壓力，推動他們達成協議。國會可能因此通過臨時撥款法案，以維持政府的基本運作。

然而，預測市場Polymarket的數據顯示，市場參與者押注政府關門持續至10月14日之後的機率仍高達71%，反映外界對短期內解決爭議並不樂觀。

白宮新聞秘書李維特6日也向民主黨喊話，聲稱政府若再不開門，不但軍人無法獲取薪水，其他員工領薪時將無法領得全薪，同時食物券計畫的資金也將見底，呼籲民主黨支持臨時撥款法案。