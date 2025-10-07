川普政策效應！ IEA大砍美國再生能源成長預測一半
國際能源總署（IEA）表示，已大砍美國再生能源到2030年的成長預測一半，並且下修全球同期的再生能源成長預期，主因為美國和中國大陸的政策調整導致前景轉弱。
IEA現在預測，全球再生能源容量到2030年時將增加4,600百萬瓩（GW），比去年的預測值調降900 GW（幅度5%），但整體增加的容量依然相當於中國大陸、歐盟和日本的總發電容量，且太陽能新增的裝置容量將占近80%的增幅。
IEA調降美國到2030年的再生能源成長近50%，降至250 GW，反映美國總統川普重返白宮後的的幾項政策變革，包括提前取消清潔能源設施的聯邦租稅抵免、實施進口管制、暫停新的離岸風電租賃權，以及限制發放聯邦土地的太陽能和風電計畫許可等。
中國大陸從固定費率轉向電費等變動，也促使IEA調降中國大陸市場的再生能源成長預估5%，下修到近2,660 GW。
不過，其他地區的強勁安裝展望也帶來抵銷。歐洲再生能源容量到2030年時預料將增加630 GW（增幅67%），其中近三成增幅來自德國、英國、西班牙、土耳其、義大利、法國、波蘭及荷蘭等八個國家。
不計中國大陸的亞太地區再生能源容量看增將近一倍，為670 GW，印度占了近半數的預估增加容量（345 GW），崛起為全球第二大再生能源市場，東協安裝前景也增強，成為該地區第二大的預估再生容量成長貢獻者。
