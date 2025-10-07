川普與魯拉通話釋善意 美巴關係迎來契機

美國總統川普與巴西總統魯拉6日進行一場約30分鐘的通話，雙方在友好氛圍中討論貿易、外交與未來會面等議題，為美巴關係注入新動能。

巴西政府消息人士表示，魯拉（Luiz Inácio Lula daSilva）在通話中明確要求美方考慮取消對巴西商品加徵40%懲罰性關稅，並希望美國解除對巴西官員的制裁。川普（Donald Trump）未正面承諾，但表示將指派國務卿盧比歐（Marco Rubio）與巴西政府談判。

魯拉向川普提出，希望魯比歐能「不帶偏見地」與巴西對話，並指其過去言論對巴西有所誤解。

魯拉也提出，雙方可在11月於巴西舉行的聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方會議（COP30）或在馬來西亞舉行的東南亞國家協會（ASEAN）峰會上會面。

通話結束時，兩位領導人交換私人聯絡方式，以便未來直接溝通。川普在自家社群媒體「真實社群」（Truth Social）發文表示：「這場通話很愉快－我們兩國一定會合作得很好！」川普並預告將在「不久的將來」與魯拉在巴西和美國會面。

巴西「聖保羅州報」（Estadão）引述前財政部長諾布瑞加（Maílson da Nóbrega）評估表示，這次接觸是美方主動釋出善意，可能意識到現行政策正將巴西推向中國。

他預測，美國可能取消懲罰性關稅，僅保留10%基本稅率，並重新評估對巴西官員的制裁。

諾布瑞加表示：「我認為巴西不會空手而回。這次接觸將帶來某些成果，可能是關稅調整，也可能是外交關係改善。」

這場通話不僅象徵兩國關係修復，也可能為未來的經貿合作與地緣政治重新布局鋪路。