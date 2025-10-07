美8月核發學生簽證降兩成 印度學生減逾44%

快訊

中央社／ 華盛頓6日綜合外電報導

在美國總統川普緊縮外國學生簽證之下，美政府8月核發學生簽證數量減少近兩成，其中以印度學生的降幅最大，而中國則取而代之，成為美國最大的國際學生來源國。

根據美國國際貿易委員會（ITC）公布的數據，8月核發31萬3138件學生簽證，較2024年同期減少19.1%。美國各大學通常是在8月開學。

印度在去年還是美國國際學生的最大來源國，今年則出現最明顯下滑，簽證數量較去年同期大減44.5%。

美政府今年8月向中國學生核發8萬6647件簽證，數量為印度學生的兩倍多。雖然中國學生的簽證數量也有減少，但降幅不及印度。

這些統計數據並未反映在美留學生的總人數，因其中許多人仍持有先前核發的簽證。

法新社報導，自川普重返白宮以來，以壓縮移民及壓制高等教育列為優先政策，川普政府認為大學院校是「左派勢力」的重要根據地。

