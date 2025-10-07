美國聯準會官員：利率水準適當 有助打擊通膨

聯邦準備理事會（Fed）高層官員今天表示，美國當前的利率處於有利位置，有助聯準會對抗通膨

堪薩斯市聯邦準備銀行總裁施密德（Jeff Schmid）在當地一場會議上表示：「整體而言，考慮到目前經濟與金融市場的狀況，我認為目前的政策立場僅略為緊縮，這正是我們應該處於的位置。」

施密德是今年聯準會決策機構「聯邦公開市場委員會」（FOMC）有表決權成員之一。他表示，自己在上月投票支持降息一次，認為這是一項「適當的風險管理策略」，因為勞動市場持續顯現降溫跡象。

聯準會依據國會賦予的雙重使命運作，即在維持獨立性的同時，致力於控制通膨與降低失業，主要工具為調整基準利率或維持利率不變。

施密德的言論與川普總統形成鮮明對比。

近幾個月來，儘管通膨仍高於聯準會設定的2%長期目標，但由於勞動市場持續降溫，聯準會官員開始重新思考政策取向，並考慮進一步降息。

不過，施密德今天表示，儘管聯準會在控制通膨與維持就業之間需取得平衡，但「控制通膨應當是首要任務」。