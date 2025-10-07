政府停擺衝擊美多座機場 柏班克塔台一度零航管

受到美國聯邦政府停擺影響，紐瓦克、丹佛等多個機場都因航管員人力短缺而出現航班誤點情形。其中，加州好萊塢柏班克機場塔台一度出現長達數小時無人值班狀況。 受到美國聯邦政府停擺影響，多個機場都因航管員人力短缺而出現航班誤點情形。 法新社

綜合法新社和路透社報導，美國聯邦航空總署（FAA）表示，航管人力問題已影響到多座機場的航班，包括紐瓦克（Newark）、鳳凰城（Phoenix）、丹佛（Denver）、拉斯維加斯（Las Vegas）及柏班克（Burbank）等。航班追蹤網站FlightAware統計，美國境內今天有4000多個航班誤點。

美國運輸部長達菲（Sean Duffy）表示，聯邦政府上週停擺以來，部分地區的空中交通人力一度減半。他強調，人力短缺必然導致延誤，若病假人數繼續增加，為了保障飛安，空中交通流量還會被進一步限縮。

加州州長紐松（Gavin Newsom）在社群媒體X發文說，受到聯邦政府停擺影響，好萊塢柏班克機場今天下午4時15分至晚間10時的約6小時期間，沒有任何航管人員。

FAA發布公告指出，「柏班克塔台航管人員為零」，人力不足之下，航班的間隔和流量已被限制，飛往這座機場的班機在出發地被延誤了約2個半小時。

當地電視台ABC7表示，該台記者與機場查證後，證實柏班克確實出現無人駐塔的空窗期，相關調度工作改由聖地牙哥（San Diego）團隊接手與進、出場航班進行聯繫。

機場發言人表示，機場持續營運，並提醒旅客出發前應先確認航班最新狀況，以因應可能的誤點或取消。

聯邦政府關門期間，全美約1.3萬的航管人員及約5萬名的運輸安全局（TSA）人員依舊必須到班值勤，但領不到薪水。航管人員預計本月14日首度看不到薪資進帳。

國家航空管制員協會（National Air Traffic ControllersAssociation, NATCA）今天提醒成員，任何形式的工作抗議行動都可能導致遭到聯邦政府解雇，且這是違法的。

這個工會呼籲成員：「現在比以往任何時候都更需要我們站出來，繼續維持一貫高水準的公共服務。」工會並提醒成員必須避免任何可能損害個人、工會或整體專業形象的行為。