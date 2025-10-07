美政府何時重啟？10月15日或成妥協關鍵 但賭盤說關門延長機率逾70%

快訊

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美國士兵6月14日在華府參與閱兵，紀念陸軍成立250周年。路透
美國政府關門僵局持續難解，短期內看不到明確解方。但有一件涉及美軍的問題，可能是促使兩黨達成協議的關鍵。

10月15是日美軍的薪資發放日，若因政府停押而延遲支付，將直接影響到大約130萬名現役軍人，恐引爆強烈民怨。國會議員和白宮都有可能覺得，錯過發薪日的政治代價太高，不值得冒險。

高盛經濟學家Ronnie Walker與Alec Phillips撰寫客戶報告說，10月15日可能成為迫使各方妥協的關鍵事件。雖然兩黨在財政預算議題上各執一詞，但錯過一個薪資周期所帶來的衝擊過於嚴重，預料將給兩黨形成壓力，推動他們達成協議。國會可能因此通過臨時撥款法案，以維持政府的基本運作。

然而，預測市場Polymarket的數據顯示，市場參與者對於政府關門持續至10月14日之後的押注機率仍高達71%，反映外界對短期內解決爭議並不樂觀。

Raymond James華盛頓政策分析師Ed Mills進一步指出，軍人薪資、房貸延付或運輸安全管理局（TSA）運作等問題，均可能成為促成妥協的催化因素。通過短期臨時撥款仍是最可能的發展，但不排除關門延長至11月的風險。

