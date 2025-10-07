哈佛學生猛翹課仍拿高分 教師委員會批評給分太甜

快訊

聯合報／ 編譯張佑生／即時報導
哈佛大學學生翹課情況嚴重，分數還是很高。路透
美國哈佛大學入學難度極高，每年錄取率僅3%，但入學後許多學生翹課、不讀書，仍得高分。哈佛「課堂社會契約委員會」由7名教師組成，1月發布報告引發熱議。報告指出，學生上課時常盯手機、不敢發言，常因沒讀作業無法貢獻意見。即便如此，分數通膨讓他們輕鬆過關，導致畢業生錯失與師生討論機會，困在意識形態泡泡中，不願接觸挑戰性想法。

紐約時報報導，保守派批評哈佛等菁英大學偏向自由派，壓抑言論自由。報告承認此點，稱翹課讓學生錯過多元觀點。哈佛經濟學教授大衛．萊布森（David Laibson）為委員會共同主席，他表示問題自1980年代存在，學生拖延、行程過滿情形普遍。他在經濟學原理課堂設「無裝置區」，類似台灣教室的「養機場」，集中保管3C用品，但多數空蕩蕩。學生不是不交就是不來上課。

哈佛回應包括：部分老師點名、鼓勵手寫筆記、禁止分享課堂發言以減恐懼。2024年入學申請新增作文題，詢問與人強烈分歧經驗。委員會於2024年2月成立，當時校園因加薩戰爭抗議分裂，任務是促進對話，探討「哈佛教育目的」。

為何翹課還高分？報告直指分數通膨是主因：2015年A等級佔40%，如今達60%，疫情遠距教學增一半。教務長阿曼達．克萊柏（Amanda Claybaugh）解釋，老師同情學生未來壓力，避免嚴格給負評。

學生則辯稱，他們本就優秀，為脫穎而出，投入社團、雙主修等，因高分太常見，需靠課外表現區別。哈佛學生奧莫塞菲．諾魯瓦（Omosefe Noruwa）同意，錄影課讓翹課變方便，但校園政治氛圍濃厚，自由派主導讓持不同觀點的學生覺得不適。

全國性問題包括缺席率飆升、閱讀耐力降低、學業成績低。但公立大學如堪薩斯大學，學生翹課多因打工。專家稱教授需提升課堂價值，師生互惠。哈佛學生反駁，他們早就習慣一心多用，這是入學關鍵。

