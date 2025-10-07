川普揚言動用「暴亂法」 在美部署更多軍隊

美國總統川普今天揚言動用針對叛亂的緊急權力，在民主黨主導的美國城市部署更多軍隊。隨著他動用軍方的行動面臨法律挑戰，他加強了言辭攻勢。

這位共和黨領袖公開考慮援引「暴亂法」（Insurrection Act）。

先前俄勒岡州一位聯邦法官暫時阻止國民兵在波特蘭的部署，另一名伊利諾州法官暫時允許國民兵進駐芝加哥。

波特蘭與芝加哥近期湧入大批聯邦幹員，作為川普大規模驅逐非法移民行動的一部分，引發在移民處理設施外的抗議活動。

川普在白宮橢圓形辦公室對記者表示：「我們有暴亂法是有原因的。如果我必須動用，我會這麼做。」

他補充說：「如果人們遭到殺害，而法院、州長或市長阻撓我們的行動，那我當然會這麼做。」