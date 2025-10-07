哈佛教授街頭持空氣槍「射老鼠」被停職調查

美國哈佛大學訪問教授卡洛斯．波圖加爾．戈維亞（Carlos Portugal Gouvea）因在麻州布魯克林一間猶太會堂附近使用空氣槍射擊，上周三被校方停職調查。事件發生在猶太教贖罪日（Yom Kippur）期間，當時猶太社區因反猶暴力上升而緊張。

來自巴西的法律系教授戈維亞稱他在獵捕老鼠，但警方認為此舉不安全，控告他非法使用空氣槍、擾亂秩序及損壞財物等罪名，其中損壞財物為重罪，因一輛汽車被空氣槍射中受損。

事發地點為布魯克林的Temple Beth Zion猶太會堂，距哈佛大學數公里。會堂保安聽到槍聲後封鎖現場，發現戈維亞持空氣槍躲在樹後。他試圖逃跑並與保安發生短暫衝突，隨後被警方逮捕。布魯克林警方表示，調查未發現反猶動機，否則會以仇恨犯罪起訴。

美國司法部民權司司長哈米特．迪隆（Harmeet Dhillon）在社群媒體警告勿干擾宗教場所。川普政府近期指控哈佛等大學未妥善處理反猶問題，事件因而備受關注。戈維亞的律師否認反猶指控，稱這是「無辜誤會」，他將在法庭澄清。

會堂領袖表示，戈維亞可能不知附近有猶太會堂或當天是宗教節日，事件看似與反猶無關，但使用空氣槍仍具危險性。當地鼠患嚴重，2023年報導顯示疫情期間鼠患投訴激增300%至400%。