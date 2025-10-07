快訊

不吃保健品也不戒酒 79歲長壽研究者堅持實踐兩個「抗衰老習慣」

小資福音？iPhone 17e傳明年上半年登場「有A19晶片和動態島」

光復鄉今恢復上班課！學生難掩興奮 家長「借車」接送：交通太亂了

聽新聞
0:00 / 0:00

哈佛教授街頭持空氣槍「射老鼠」被停職調查

聯合報／ 編譯張佑生／即時報導
哈佛大學逢多事之秋，對於反猶議題很敏感。路透
哈佛大學逢多事之秋，對於反猶議題很敏感。路透

美國哈佛大學訪問教授卡洛斯．波圖加爾．戈維亞（Carlos Portugal Gouvea）因在麻州布魯克林一間猶太會堂附近使用空氣槍射擊，上周三被校方停職調查。事件發生在猶太教贖罪日（Yom Kippur）期間，當時猶太社區因反猶暴力上升而緊張。

來自巴西的法律系教授戈維亞稱他在獵捕老鼠，但警方認為此舉不安全，控告他非法使用空氣槍、擾亂秩序及損壞財物等罪名，其中損壞財物為重罪，因一輛汽車被空氣槍射中受損。

事發地點為布魯克林的Temple Beth Zion猶太會堂，距哈佛大學數公里。會堂保安聽到槍聲後封鎖現場，發現戈維亞持空氣槍躲在樹後。他試圖逃跑並與保安發生短暫衝突，隨後被警方逮捕。布魯克林警方表示，調查未發現反猶動機，否則會以仇恨犯罪起訴。

美國司法部民權司司長哈米特．迪隆（Harmeet Dhillon）在社群媒體警告勿干擾宗教場所。川普政府近期指控哈佛等大學未妥善處理反猶問題，事件因而備受關注。戈維亞的律師否認反猶指控，稱這是「無辜誤會」，他將在法庭澄清。

會堂領袖表示，戈維亞可能不知附近有猶太會堂或當天是宗教節日，事件看似與反猶無關，但使用空氣槍仍具危險性。當地鼠患嚴重，2023年報導顯示疫情期間鼠患投訴激增300%至400%。

延伸閱讀

吹牛老爹判關4年2個月！運送賣淫罪成立　庭上哽咽哭著向前女友道歉

NBA／前兩季只打27場 老鷹送21歲Kobe到籃網

NBA／首位出櫃球員柯林斯接受腦瘤治療 聯盟與籃網力挺

NBA／詹姆斯投稿人民日報「舔中」？美媒：內容非本人撰寫

相關新聞

美政府繼續關門波及航空業！塔台關閉航班延誤 管制員恐請假去開Uber

美國參議院6日再度表決臨時撥款法案但未能通過門檻，導致聯邦政府關門持續延長，並開始對商業航空運作產生衝擊。隨著部分空中管...

哈佛學生猛翹課仍拿高分 教師委員會批評給分太甜

美國哈佛大學入學難度極高，每年錄取率僅3%，但入學後許多學生翹課、不讀書，仍得高分。哈佛「課堂社會契約委員會」由7名教師...

哈佛教授街頭持空氣槍「射老鼠」被停職調查

美國哈佛大學訪問教授卡洛斯．波圖加爾．戈維亞（Carlos Portugal Gouvea）因在麻州布魯克林一間猶太會堂...

川普鬆動了？ 願協商醫保補貼 以終結政府停擺

拽美國總統川普周一（6日）首度鬆口，表示可能願意與民主黨協商，以結束聯邦政府關門。民主黨的條件是延續「平價醫療法案」（O...

盤後飆150%！美國將入股加拿大Trilogy Metals 助阿拉斯加礦產開發

美國政府表示，將入股加拿大礦產探勘公司Trilogy Metals，取得10%股權。這是3,560萬美元投資的一部分，目...

延長撥款法案又沒過關 美聯邦政府續關門

美國聯邦政府關門進入第6天，兩黨依舊未達成共識，導致短期延長撥款法案無法在聯邦參議院過關；美國總統川普6日首度鬆口，表明...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。