川普鬆動了？ 願協商醫保補貼 以終結政府停擺
拽美國總統川普周一（6日）首度鬆口，表示可能願意與民主黨協商，以結束聯邦政府關門。民主黨的條件是延續「平價醫療法案」（Obamacare）的保險補貼。此為川普立場的首次轉變，他先前一直堅持民主黨必須先無條件通過臨時撥款法案，讓政府恢復運作。
川普在橢圓形辦公室對記者說，他願意達成「正確交易」，並稱「正與民主黨溝通」。然而，參議院民主黨領袖舒默隨即否認雙方正在談判。
他發聲明說，「川普的說法不實，但如果他終於願意與民主黨合作，我們會坐上談判桌。民主黨幾個月來一直呼籲川普與共和黨坐下來，為美國民眾降低醫療費用、改善醫療保健」。如果川普願意行動，民主黨「準備促成成果」。
舒默的策略一直是「看誰先眨眼」，押注政府寧可恢復部分或全部的保險補貼，也不願意承擔政府關門帶來的責任，例如航班延誤，公務員與軍人被迫族無薪假、領不到薪水。
但川普目前的評論可能可能只是想像未來的協商，而非描述現有談判。紐時指出，川普過往常誇大談判進展，而且所謂的「正確交易」細節不明，有可能僅是緩解壓力的說詞，而非實質談判的訊號。
目前，參院共和黨人仍堅持，須先通過臨時撥款法案讓政府重開，才願討論年底到期的醫療補貼。自政府關門以來，兩黨持續互相指責，參院已五度表決，仍未能通過任何一項重開政府的對立提案，政治僵局持續。
