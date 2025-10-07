快訊

不吃保健品也不戒酒 79歲長壽研究者堅持實踐兩個「抗衰老習慣」

小資福音？iPhone 17e傳明年上半年登場「有A19晶片和動態島」

光復鄉今恢復上班課！學生難掩興奮 家長「借車」接送：交通太亂了

川普鬆動了？ 願協商醫保補貼 以終結政府停擺

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美國政府關門僵局中，總統川普首度鬆口，願協商醫保補貼換取重開。美聯社
美國政府關門僵局中，總統川普首度鬆口，願協商醫保補貼換取重開。美聯社

拽美國總統川普周一（6日）首度鬆口，表示可能願意與民主黨協商，以結束聯邦政府關門。民主黨的條件是延續「平價醫療法案」（Obamacare）的保險補貼。此為川普立場的首次轉變，他先前一直堅持民主黨必須先無條件通過臨時撥款法案，讓政府恢復運作。

川普在橢圓形辦公室對記者說，他願意達成「正確交易」，並稱「正與民主黨溝通」。然而，參議院民主黨領袖舒默隨即否認雙方正在談判。

他發聲明說，「川普的說法不實，但如果他終於願意與民主黨合作，我們會坐上談判桌。民主黨幾個月來一直呼籲川普與共和黨坐下來，為美國民眾降低醫療費用、改善醫療保健」。如果川普願意行動，民主黨「準備促成成果」。

舒默的策略一直是「看誰先眨眼」，押注政府寧可恢復部分或全部的保險補貼，也不願意承擔政府關門帶來的責任，例如航班延誤，公務員與軍人被迫族無薪假、領不到薪水。

但川普目前的評論可能可能只是想像未來的協商，而非描述現有談判。紐時指出，川普過往常誇大談判進展，而且所謂的「正確交易」細節不明，有可能僅是緩解壓力的說詞，而非實質談判的訊號。

目前，參院共和黨人仍堅持，須先通過臨時撥款法案讓政府重開，才願討論年底到期的醫療補貼。自政府關門以來，兩黨持續互相指責，參院已五度表決，仍未能通過任何一項重開政府的對立提案，政治僵局持續。

川普

延伸閱讀

以哈戰爭滿2年！川普曝哈瑪斯「重要讓步」以軍不甩談判續開火

川普拍板…中重型進口卡車11月起徵25%關稅 但未提供細節

高市早苗有望成日相 日媒：川普擬10月底訪日會談

川普擬發2000美元關稅紅利？ 白宮：還沒做出決定

相關新聞

美政府繼續關門波及航空業！塔台關閉航班延誤 管制員恐請假去開Uber

美國參議院6日再度表決臨時撥款法案但未能通過門檻，導致聯邦政府關門持續延長，並開始對商業航空運作產生衝擊。隨著部分空中管...

哈佛學生猛翹課仍拿高分 教師委員會批評給分太甜

美國哈佛大學入學難度極高，每年錄取率僅3%，但入學後許多學生翹課、不讀書，仍得高分。哈佛「課堂社會契約委員會」由7名教師...

哈佛教授街頭持空氣槍「射老鼠」被停職調查

美國哈佛大學訪問教授卡洛斯．波圖加爾．戈維亞（Carlos Portugal Gouvea）因在麻州布魯克林一間猶太會堂...

川普鬆動了？ 願協商醫保補貼 以終結政府停擺

拽美國總統川普周一（6日）首度鬆口，表示可能願意與民主黨協商，以結束聯邦政府關門。民主黨的條件是延續「平價醫療法案」（O...

盤後飆150%！美國將入股加拿大Trilogy Metals 助阿拉斯加礦產開發

美國政府表示，將入股加拿大礦產探勘公司Trilogy Metals，取得10%股權。這是3,560萬美元投資的一部分，目...

延長撥款法案又沒過關 美聯邦政府續關門

美國聯邦政府關門進入第6天，兩黨依舊未達成共識，導致短期延長撥款法案無法在聯邦參議院過關；美國總統川普6日首度鬆口，表明...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。