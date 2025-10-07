美政府繼續關門波及航空業！塔台關閉航班延誤 管制員恐請假去開Uber

美國參議院6日再度表決臨時撥款法案但未能通過門檻，導致聯邦政府關門持續延長，並開始對商業航空運作產生衝擊。隨著部分空中管制員請病假人數上升，航管人力吃緊問題浮現。加州好萊塢柏班克機場因人手不足，將暫時關閉空中管制塔，新澤西紐華克與科羅拉多丹佛等主要機場也陸續出現航班延誤與調度受阻情況。

CNN報導，美國聯邦航空總署（FAA）6日晚間通知，好萊塢柏班克機場（Hollywood Burbank Airport）空中管制塔將於當地6日晚間7時15分關閉（台灣時間7日上午7時15分），飛行員將改用其他無線頻率與南加州其他地區管制員聯繫。

此前，FAA已宣布，飛往紐華克自由國際機場與丹佛國際機場的航班延誤，前者平均延誤近1小時，後者約為39分鐘，兩地皆為美國聯合航空主要樞紐。

紐約時報報導，美國運輸部長達菲6日警告，政府關門延宕導致部分塔台管制員請病假情況增加，航空運作壓力漸增。他指出，航管員被列為「必要人員」，政府關門期間仍必須無薪上班，一些人因而考慮兼職以維持生計。他形容：「若有人請病假去開Uber，那是他們的選擇，但我不希望他們必須靠第二份工作來付帳單，我希望他們能為目前的工作獲得應有報酬。」

他強調，目前情勢尚未到達臨界點，美國空域仍維持安全，但若病假人數持續上升，FAA將被迫減少航班流量以確保安全。他表示：「若我們認為空域有問題，我們會關閉、會延誤，必要時就停飛。」

根據FAA公布的運作計畫，全美已有12處航管設施出現人手短缺或相關警戒情況，其中包括好萊塢柏班克、鳳凰城與丹佛塔台，以及紐華克、傑克森維爾、芝加哥、華府與印第安納波利斯等主要航管中心。

2019年政府關門期間，全美多地曾爆發航管員「請病假潮」，最終迫使國會與時任總統川普在第35天達成重啟協議。航管員工會也於日前發布影片，提醒成員不得發起任何形式的罷工，強調「此舉違法且可能斷送職涯」。