快訊

台積電漲勢未歇？外媒列舉年底前不買會後悔的三理由

延長撥款法案又沒過關 美聯邦政府續關門

柯文哲今天登板作證 5共犯「做球」他如何接招？

盤後飆150%！美國將入股加拿大Trilogy Metals 助阿拉斯加礦產開發

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
美國總統川普和內政部長柏根6日在白宮橢圓形辦公室說明「Ambler Road」計畫。 美聯社
美國總統川普和內政部長柏根6日在白宮橢圓形辦公室說明「Ambler Road」計畫。 美聯社

美國政府表示，將入股加拿大礦產探勘公司Trilogy Metals，取得10%股權。這是3,560萬美元投資的一部分，目的在確保阿拉斯加的關鍵能源與礦產計畫順利推動。

美國總統川普周一（6日）公告，白宮將推翻拜登政府時期否決「Ambler Road」計畫的決定，重啟相關建設。「Ambler Road」計畫要做為開啟阿拉斯加的重要能源與礦產開發的方案，準備開路進入阿拉斯加北部布魯克斯山脈地區，開發當地豐富關鍵礦產資源。這條211英里（約340公里）長的公路，將連接偏遠的礦區，開採當地的銅、鈷、鎵、鍺及其他重要礦物。

川普在白宮橢圓形辦公室的活動中表示：「這應該早就開始運作，為我們國家帶來數十億美元收益，並提供大量能源、礦產和其他所有可能。」

Trilogy Metals在阿拉斯加多個偏遠地區擁有採礦權，並與South32成立合資企業。美國政府入股案還包括額外認購權證，可再追加購買7.5%股權。

彭博新聞指出，入股Trilogy金屬是川普政府為對抗中國大陸在關鍵礦業中主導地位、取得北美關鍵金屬公司股份的最新例子。上周，美國也同意入股同為加國企業的美洲鋰業（Lithium Americas），美洲鋰業正在美國內華達州進行Thacker Pass鋰礦開發。而在7月，美國國防部宣布投資MP Materials 4億美元，資助一座生產稀土磁鐵的工廠。

美國政府入股消息公開後，Trilogy在美國上市的股票股價盤後狂飆超過150%。公司尚未立即回應媒體的詢問。

美國內政部長柏根（Doug Burgum） 表示，Ambler Road將是一條碎石收費公路，也會考量環境保護問題。川普說，這項工程會建造兩座橋樑。

「Ambler Road」計畫曾在前總統拜登任內遭內政部封殺，當時認為道路將會影響馴鹿等野生動物生態。川普現在解封，指示土地管理局、國家公園管理局 及美國陸軍工兵部隊，重新核發建設這條公路所需的各項許可。

根據彭博資訊的最新資料，億萬富豪鮑森（John Paulson）是Trilogy的主要股東之一，他透過旗下的投資公司Paulson & Co持有8.7%股權。

川普

延伸閱讀

以哈戰爭滿2年！川普曝哈瑪斯「重要讓步」以軍不甩談判續開火

川普拍板…中重型進口卡車11月起徵25%關稅 但未提供細節

高市早苗有望成日相 日媒：川普擬10月底訪日會談

川普擬發2000美元關稅紅利？ 白宮：還沒做出決定

相關新聞

美政府繼續關門波及航空業！塔台關閉航班延誤 管制員恐請假去開Uber

美國參議院6日再度表決臨時撥款法案但未能通過門檻，導致聯邦政府關門持續延長，並開始對商業航空運作產生衝擊。隨著部分空中管...

盤後飆150%！美國將入股加拿大Trilogy Metals 助阿拉斯加礦產開發

美國政府表示，將入股加拿大礦產探勘公司Trilogy Metals，取得10%股權。這是3,560萬美元投資的一部分，目...

延長撥款法案又沒過關 美聯邦政府續關門

美國聯邦政府關門進入第6天，兩黨依舊未達成共識，導致短期延長撥款法案無法在聯邦參議院過關；美國總統川普6日首度鬆口，表明...

美聯邦政府持續關門 川普鬆口：願和民主黨溝通

美國聯邦政府關門進入第6天，兩黨仍未能達成共識通過短期延長撥款法案，美國總統川普6日表示，他願意與民主黨合作，一同討論失...

美關門六天仍陷僵局…參院第五度未通過撥款案 川普說願合作但有前提

美國參議院在周一（6日）第五度未能通過眾議院版本的臨時撥款法案，進一步深化政府資金僵局情勢。另一方面，美國總統川普則在社...

部署國民兵遭法院阻擋 川普：必要時動用反叛亂法

美國總統川普近期動員國民兵分別進駐波特蘭和芝加哥，但遭到當地政府以法律戰反擊，一名聯邦法官也在5日裁定暫時禁止川普部署國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。