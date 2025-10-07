盤後飆150%！美國將入股加拿大Trilogy Metals 助阿拉斯加礦產開發

美國政府表示，將入股加拿大礦產探勘公司Trilogy Metals，取得10%股權。這是3,560萬美元投資的一部分，目的在確保阿拉斯加的關鍵能源與礦產計畫順利推動。

美國總統川普周一（6日）公告，白宮將推翻拜登政府時期否決「Ambler Road」計畫的決定，重啟相關建設。「Ambler Road」計畫要做為開啟阿拉斯加的重要能源與礦產開發的方案，準備開路進入阿拉斯加北部布魯克斯山脈地區，開發當地豐富關鍵礦產資源。這條211英里（約340公里）長的公路，將連接偏遠的礦區，開採當地的銅、鈷、鎵、鍺及其他重要礦物。

川普在白宮橢圓形辦公室的活動中表示：「這應該早就開始運作，為我們國家帶來數十億美元收益，並提供大量能源、礦產和其他所有可能。」

Trilogy Metals在阿拉斯加多個偏遠地區擁有採礦權，並與South32成立合資企業。美國政府入股案還包括額外認購權證，可再追加購買7.5%股權。

彭博新聞指出，入股Trilogy金屬是川普政府為對抗中國大陸在關鍵礦業中主導地位、取得北美關鍵金屬公司股份的最新例子。上周，美國也同意入股同為加國企業的美洲鋰業（Lithium Americas），美洲鋰業正在美國內華達州進行Thacker Pass鋰礦開發。而在7月，美國國防部宣布投資MP Materials 4億美元，資助一座生產稀土磁鐵的工廠。

美國政府入股消息公開後，Trilogy在美國上市的股票股價盤後狂飆超過150%。公司尚未立即回應媒體的詢問。

美國內政部長柏根（Doug Burgum） 表示，Ambler Road將是一條碎石收費公路，也會考量環境保護問題。川普說，這項工程會建造兩座橋樑。

「Ambler Road」計畫曾在前總統拜登任內遭內政部封殺，當時認為道路將會影響馴鹿等野生動物生態。川普現在解封，指示土地管理局、國家公園管理局 及美國陸軍工兵部隊，重新核發建設這條公路所需的各項許可。

根據彭博資訊的最新資料，億萬富豪鮑森（John Paulson）是Trilogy的主要股東之一，他透過旗下的投資公司Paulson & Co持有8.7%股權。