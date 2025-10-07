延長撥款法案又沒過關 美聯邦政府續關門

快訊

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國國會山莊。記者陳熙文／攝影
美國聯邦政府關門進入第6天，兩黨依舊未達成共識，導致短期延長撥款法案無法在聯邦參議院過關；美國總統川普6日首度鬆口，表明願意與民主黨對談，但要求民主黨先讓政府開門。

美國聯邦政府持續關門，白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）6日向民主黨喊話，聲稱政府若再不開門，不但軍人無法獲取薪水，其他聯邦員工下次領薪時將無法領得全薪，同時食物券計畫的資金也將見底，呼籲民主黨6日投票支持短期延長撥款法案。

而白宮預算辦公室日前指示聯邦政府各部門制定裁員計畫，聯邦政府人員恐面臨開除的命運，川普受訪時也威脅說，參院6日投票若不能通過撥款法案，有可能引發裁員計畫。

不過，川普透露說，川普政府正與民主黨討論醫療照護的議題，有可能會指向很好的成果；川普也鬆口說，他願意針對平價醫療法案中的補貼與民主黨達成協議。

據了解，民主黨要求延長「平價醫療法案」（Affordable Care Act）中即將於年底失效的保費稅額補貼，不過共和黨指控民主黨要脅政府關門，是為了提供非法移民醫療照護，其規模達1.5兆美元。

川普近日除了對民主黨做出指控，也堅定不願讓步的立場，指川普政府無法接受民主黨提出的條件。

然而，就在參議院6日晚間再度針對短期延長撥款法案投票之際，川普也在社群網路「真實社群」（Truth Social）上放軟態度表示，他樂於與民主黨合作，共同討論失敗的醫療照護政策，或者任何民主黨想要討論的政策，不過川普呼籲民主黨必須讓政府開門，盼他們能夠在6日晚間通過撥款法案。

川普說，聯邦政府在美國最成功的經濟榮景之中關門，影響到諸多政府項目、服務和其他美國民眾仰賴的社會元素；川普說，這不應該發生。

然而，參院6日傍晚的投票結果，民主黨和共和黨的提案版本分別以45票比55票和52票比42票闖關失敗，皆未能跨過60票的門檻，代表政府關門尚未結束。

美國聯邦政府關門上回發生在2018年12月、川普的第一任總統任期，當時聯邦政府關門長達35天。

