美聯邦政府持續關門 川普鬆口：願和民主黨溝通

美國聯邦政府關門進入第6天，兩黨仍未能達成共識通過短期延長撥款法案，美國總統川普6日表示，他願意與民主黨合作，一同討論失敗的醫療照護政策，不過民主黨必須讓政府重新開門，呼籲民主黨6日晚間就投票通過撥款法案。

美國聯邦參議院日前未能通過短期延長撥款法案，導致聯邦政府自1日起關門，兩黨至今尚未達成共識，共和黨仍無法取得足夠的票數跨過60票的程序門檻；參議院6日晚間再度針對撥款法案投票，但外界普遍預期法案通過的機率不大。

就在參議院投票之際，川普在社群網路「真實社群」（Truth Social）上首度態度放軟表示，他樂於與民主黨合作，共同討論失敗的醫療照護政策，或者任何民主黨想要討論的政策，不過川普呼籲民主黨必須讓政府開門，盼他們能夠在6日晚間通過撥款法案。

川普說，聯邦政府在美國最成功的經濟榮景之中關門，影響到諸多政府項目、服務和其他美國民眾仰賴的社會元素；川普說，這不應該發生。

川普6日受訪時也透露說，川普政府正與民主黨討論醫療照護的議題，有可能會指向很好的成果；川普也鬆口說，他願意針對平價醫療法案中的補貼與民主黨達成協議。