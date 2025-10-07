美關門六天仍陷僵局…參院第五度未通過撥款案 川普說願合作但有前提

美國參議院在周一（6日）第五度未能通過眾議院版本的臨時撥款法案，進一步深化政府資金僵局情勢。另一方面，美國總統川普則在社群媒體發文，表示他願意與民主黨合作，但首先必須先讓政府「重新開門」。

川普周一在社群平台Truth Social上發文表示，他「願意與民主黨在他們失敗的醫療保健政策上或任何其他議題合作，但首先，他們必須允許我們的政府重新開門。」「事實上，他們今晚就應該讓政府開門！」川普指的醫療保健政策，正是這回預算案談不攏的癥結點。

不過就在川普發文的幾分鐘之前，參議院再次否決了共和黨的臨時撥款法案。

美國政府自上周三以來已經關門六天。共和黨目前掌控國會兩院，但與民主黨仍在撥款協議的條件上僵持不下。上述臨時撥款法案以52票對42票遭否決，投票結果大致沿著黨派立場分歧，與前四次表決情況相同。

該法案原本將把政府資金延長至11月21日，以便政府有資金運作。正如外界預期，參議院周一也否決了眾議院民主黨人提出的臨時撥款方案。

現在共和黨參議員必須獲得至少八名民主黨議員的支持，才能達到達到通過立法所需的60票門檻。

川普政府重申威脅，表示若政府關門持續到周一之後，將進行大規模裁員。

白宮國家經濟委員會主任哈塞特（Kevin Hassett）在財經節目中表示，若參議院不通過撥款法案，川普可能會「開始採取強硬措施」。他說，若因裁員令導致任何政府員工失去工作，應由民主黨承擔責任。

在政府關門期間，聯邦員工通常是被迫放無薪假，而非正式裁員。

另據Punchbowl News報導，參院共和黨領袖熊恩（John Thune）現在可安排於周二再次進行表決。