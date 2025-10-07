聽新聞
0:00 / 0:00
部署國民兵遭法院阻擋 川普：必要時動用反叛亂法
美國總統川普近期動員國民兵分別進駐波特蘭和芝加哥，但遭到當地政府以法律戰反擊，一名聯邦法官也在5日裁定暫時禁止川普部署國民兵進駐波特蘭；川普6日表示，如果有必要，他會實行「反叛亂法」（Insurrection Act）。
川普近日以防止國內恐怖分子破壞為由，下令部署國民兵進駐俄勒岡州波特蘭（Portland），以保護聯邦移民設施，但遭到提告違法；一名聯邦法官日前裁定，暫時禁止川普在波特蘭部署國民兵。
而川普近日也不顧芝加哥市長強生（Brandon Johnson）及伊利諾州長普里茨克（JB Pritzker）等人的反對，再度下令在芝加哥部署國民兵，現在也面臨訴訟。
川普6日受訪時表示，雖然他還沒有看到執行反叛亂法的需要，但如果有必要，他會實行反叛亂法；川普表示，如果民眾遭到殺害，法院、州長或市長又擋住政府，就有可能透過反叛亂法。川普說，美國立反叛亂法是有原因的。
美國訂於1807年的反叛亂法，授權美國總統在全國部署軍隊，或者聯邦化國民兵，以平息任何總統認定為對國家的叛亂。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言