部署國民兵遭法院阻擋 川普：必要時動用反叛亂法

美國總統川普近期動員國民兵分別進駐波特蘭和芝加哥，但遭到當地政府以法律戰反擊，一名聯邦法官也在5日裁定暫時禁止川普部署國民兵進駐波特蘭；川普6日表示，如果有必要，他會實行「反叛亂法」（Insurrection Act）。

川普近日以防止國內恐怖分子破壞為由，下令部署國民兵進駐俄勒岡州波特蘭（Portland），以保護聯邦移民設施，但遭到提告違法；一名聯邦法官日前裁定，暫時禁止川普在波特蘭部署國民兵。

而川普近日也不顧芝加哥市長強生（Brandon Johnson）及伊利諾州長普里茨克（JB Pritzker）等人的反對，再度下令在芝加哥部署國民兵，現在也面臨訴訟。

川普6日受訪時表示，雖然他還沒有看到執行反叛亂法的需要，但如果有必要，他會實行反叛亂法；川普表示，如果民眾遭到殺害，法院、州長或市長又擋住政府，就有可能透過反叛亂法。川普說，美國立反叛亂法是有原因的。

美國訂於1807年的反叛亂法，授權美國總統在全國部署軍隊，或者聯邦化國民兵，以平息任何總統認定為對國家的叛亂。