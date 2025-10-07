川普擬發2000美元關稅紅利？ 白宮：還沒做出決定

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
白宮發言人李維特。（美聯社）
白宮發言人李維特。（美聯社）

美國總統川普日前表示，他考慮從美國獲取的關稅中撥款，發送最高2000美元的紅利給民眾；白宮6日表示，川普政府尚未做出決定。

川普日前接受同一個美國新聞網 （One America News Network）專訪時表示，政府拿關稅收入償還債務之後，擬將收入作為紅利分配給美國人民；川普表示，政府在思考要分給民眾1000美元至2000美元的金額。

白宮6日舉行記者會，白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）表示，川普確實與他的幕僚和執政團隊的顧問討論過這個想法，但目前尚未確認，還沒有做出決定。

