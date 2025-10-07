川普下令派國民兵進駐芝加哥 伊利諾州提起訴訟

中央社／ 芝加哥6日綜合外電報導

美國總統川普（Donald Trump）持續打擊國內各地的犯罪和無證移民之際，伊利諾州當局今天提出訴訟，試圖阻止川普派遣國民兵（National Guard）部隊進駐芝加哥

法新社報導，川普不顧芝加哥市長強生（BrandonJohnson）及伊利諾州長普里茨克（JB Pritzker）等民主黨人士的反對，於上週末批准要向芝加哥部署700位國民兵。

伊利諾州檢察長與代表芝加哥市的律師在該州聯邦法院提起訴訟，指控川普動用美國部隊「懲罰他的政敵」。

他們控訴說，川普的挑釁及獨斷行徑不但沒能促進芝加哥地區的公共安全，反倒可能會激起群眾抗議而破壞公共安全。

他們還提到：「伊利諾州請求法院宣布這些行徑違法，並立即和永久禁止這些行為。」

美國國土安全部長諾姆（Kristi Noem）為了這項部署計畫做出辯護，她在福斯新聞（Fox News）的節目上聲稱，美國第3大城芝加哥是「戰區」。

美國一位聯邦地區法院法官已經於昨天晚間裁定，暫時禁止川普政府向俄勒岡州派遣任何國民兵部隊。川普昨天稍早調派加州國民兵至俄勒岡州最大城市波特蘭，引發兩州聯手提告。

川普 芝加哥 美國

延伸閱讀

川普多管道遊說和平獎 挪威官員戲稱將請病假避擾

衝突擴大… 川普改派加州國民兵駐波特蘭 另派兵駐芝

以哈談判進行中 川普稱「進展順利」 魯比歐籲以軍停止轟炸

以哈停火談判不是川普的功勞 WSJ曝關鍵原因

相關新聞

川普宣布明年80大壽那天 白宮舉行終極格鬥賽事

美國總統川普今天表示，先前宣布將在白宮舉辦的終極格鬥錦標賽（UFC），目前已訂明年6月14日登場，這天正好也是他本人80...

紐約華埠爆棋牌室命案 華男涉因細故砍老員工致死

曼哈頓華埠4日下午發生命案，一名69歲的男性被砍中背部，送醫後不治死亡。嫌犯為一鄭姓50歲華人，案發後被捕，目前被控一項...

衝突擴大… 川普改派加州國民兵駐波特蘭 另派兵駐芝

盡管聯邦法官裁決川普政府不得動用俄勒岡州國民兵，川普總統卻改派加州國民兵進駐波特蘭(Portland)，加州州長紐森不滿...

傷殘補助範圍擬限縮 核發年齡恐提高至60歲

知情人士透露，川普政府正準備推出一項計畫，使年長民眾更難符合社安金的傷殘給付資格，這是聯邦政府針對貧困、長者、身心障礙族...

川普批伊州長：怕死才不願動用國民兵

川普總統受訪時揚言，如果伊利諾州長普立茲克(J.B. Pritzker)不願出動國民兵控制芝加哥局勢，聯邦將強行調派該州...

經濟表現不亮麗 川普團隊找說辭：等到明年再看

美國經濟面對疲軟的就業數據以及持續的通膨壓力，已引起川普支持者的擔憂，有報導指川普急劇改變調子，「採取了等到明年再說」的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。