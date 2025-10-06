法官再出手阻川普 暫禁調派他州國民兵至俄勒岡州

快訊

中央社／ 華盛頓5日綜合外電報導

美國聯邦地區法院法官伊莫古特今天深夜裁定，暫時禁止川普政府向俄勒岡州派遣任何國民兵部隊。美國總統川普今天稍早調派加州國民兵至俄勒岡州波特蘭，引發兩州聯手提告

美聯社報導，在今晚緊急召開的電話聽審會中，伊莫古特（Karin Immergut）應加州跟俄勒岡州要求，發出臨時禁令。

伊莫古特昨天才暫時阻止川普（Donald Trump）派遣俄勒岡州國民兵（National Guard）進駐波特蘭，川普今天又自加州及德州調遣國民兵至俄勒岡州，伊莫古特對此似乎感到難以置信。

伊莫古特在聽審會中打斷聯邦政府律師的發言並質疑：「從加州調派由聯邦管轄的國民兵（至俄勒岡州），怎麼可能不會直接違反我昨天發布的臨時禁令？」

她還說：「被告不正是在規避我的命令？這麼做怎麼會恰當？」

白宮目前尚未對伊莫古特的裁決發表評論。

美國國防部今天指出，總統川普正將約200名原部署於加州洛杉磯地區、已受聯邦管轄的國民兵調往俄勒岡州波特蘭。這兩州隨後聯手向聯邦法院提告，試圖擋下這項部署令。

俄勒岡州州長柯泰克（Tina Kotek）讚揚伊莫古特的裁決，並稱川普可預期俄勒岡州會致力抵抗他。

加州州長紐松（Gavin Newsom）則說：「川普的濫權無法持續。」

川普 美國國防 提告

