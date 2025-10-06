川普宣布明年80大壽那天 白宮舉行終極格鬥賽事

美國總統川普今天表示，先前宣布將在白宮舉辦的終極格鬥錦標賽（UFC），目前已訂明年6月14日登場，這天正好也是他本人80歲生日。

川普在諾福克海軍基地（Naval Station Norfolk）發表談話，紀念即將到來的美國海軍建軍250週年時宣布了這一消息。

川普7月曾宣布，2026年UFC比賽將在白宮舉辦，但當時並未公布具體日期。

川普與UFC總裁懷特（Dana White）交情匪淺，這層關係早在他擔任總統之前就已建立。川普將格鬥運動的粉絲視為其政治基礎之一。

懷特本週接受「運動商業周刊」（Sports BusinessJournal）採訪時透露，在賽事結束後，UFC將投入70萬美元以重新鋪設白宮南草坪的草皮。

川普上任以來，一直是UFC賽事的常客，最近一次出席是在6月於紐澤西舉辦的比賽。而川普與懷特的交情可追溯到2000年，當時大西洋城的川普泰姬瑪哈酒店（Trump Taj Mahal）是美國少數願意承辦UFC賽事的場館之一。

終極格鬥錦標賽母公司TKO集團控股目前尚未回應路透的置評要求。