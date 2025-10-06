矽谷軍工新貴打造戰場通訊網 美陸軍揭安全疑慮

美國陸軍近期一份內部備忘錄披露，Anduril、Palantir兩公司所負責、陸軍亟需的戰場通訊網絡現代化計畫，充斥「根本性安全問題」與漏洞，應當成「高度風險」視之。

路透社報導，這兩家由美國總統川普盟友所經營的矽谷企業，標榜能以「更低成本、更快速度提供更先進武器」，成功打入龐大美國軍事採購體系，拿到高額合約。

軍用無人機與軟體製造商Anduril曾誇口，在拿下合約後僅8週內，就於戰場測試中讓NGC2通訊平台原型順利運作；但批評者認為矽谷那種「快速行動、容許試錯」文化，恐不適合用於打造關鍵軍事裝備。美國陸軍9月5日一份備忘錄無疑坐實批評者的擔憂。

NGC2通訊平台將士兵、感測器、載台與指揮官連結並整合於同一即時數據網。然而這份由美國陸軍技術長針對通訊平台所撰的備忘錄指出，初期產品的安全狀況相當令人擔憂。

備忘錄指出「我們無法控制誰能看到哪些資訊、無法掌握使用者操作行為，也無法確認軟體本身是否安全」。

Anduril在答覆路透社的電郵裡回應，稱這些安全疑慮已在「正常開發流程」中獲得解決，這份報告「反映的是過時狀況，而非這項計畫目前的狀態」；Palantir 的發言人則說「在平台上未發現任何漏洞」。

然根據肩負NGC2平台原型能否過關的美國陸軍技術長丘里（Gabriel Chiulli）在所撰內部備忘錄所說：「鑒於目前平台及其上運行的第三方應用程式安全狀況，敵對勢力持續取得存取權且難被偵測的可能性極高，這套系統必須被看作具極高風險。」

備忘錄指出，NGC2平台系統允許任何獲授權的使用者存取所有應用程式與資料，不論對方安全許可等級或作業需求為何，結果就是「任何使用者都有可能接觸並濫用敏感的機密資訊」，且系統也沒記下操作記錄供追蹤。

備忘錄強調的其他缺失還包括：平台上運作的第三方應用程式未經美國陸軍安全評估。其中一款應用程式就發現25個高嚴重性的程式碼漏洞，另有3款正在審查的應用程式，每款都包含超過200個待評估的漏洞。

Palantir與Anduril這兩間矽谷科技新貴正引領新一波軍工業潮流，盼以無人機、人工智慧（AI）與自動化系統等尖端科技改造美軍；資料分析公司出身的Palantir素以和情報機構合作著稱。

兩公司在川普主政期間市值快速攀升，因華府越來越依賴矽谷式的創新來應對日增的安全威脅。

業界資訊顯示兩公司的人脈與背景關聯密切。Anduril創始團隊裡幾位核心成員與Palantir公司或Palantir旗下創投資本有關。Palantir擅長資料、數據、分析與模型訓練，Anduril則偏重於無人與自動化等硬體與系統整合。技術型態互補的這兩公司2024年底宣布結盟，共同致力將AI更大規模應用於國防與國安領域。

有別於洛克希德馬丁、雷神等傳統軍工企業，Palantir與Anduril被視為「非傳統」防務供應商，他們秉持速度優先、創新至上、先試再說等矽谷風格加入軍工市場競逐，引來正反不同議論。