快訊

獨／以為爸爸睡著…10歲兄弟守亡父一夜 求助才知噩耗

陳佩琪批北所有嚇人「原住鼠」 柯文哲被關一年全身病

桌球／16歲郭冠宏讚啦！退地主奪中國青少年大滿貫賽冠軍

川普調加州國民兵至波特蘭 兩州聯手告上法院

中央社／ 華盛頓5日綜合外電報導

美國國防部今天表示，總統川普正將約200名原部署於加州洛杉磯地區、已受聯邦管轄的國民兵調往俄勒岡州波特蘭。這兩州已聯手向聯邦法院提告，試圖擋下這項部署令。

綜合路透社和美聯社報導，加州州長紐松（GavinNewsom）今天在社群媒體X發文說：「這是令人震驚的濫用法律與權力。川普政府正在毫無歉意地攻擊法治本身。」他並估計約有300名國民兵會被派遣。

加州已於今天深夜加入一項由俄勒岡州提出的聯邦訴訟，尋求合力阻止兩地的國民兵部署行動。

就在前一天深夜，俄勒岡州1名聯邦法官裁定，暫時禁止川普派遣俄勒岡州國民兵至波特蘭，理由是沒有證據顯示當地近期的抗議活動需要國民兵出動因應。

然而，美國國防部發言人帕尼爾（Sean Parnell）今天透過電郵聲明表示：「依據總統指示，約200名受聯邦管轄的加州國民兵已從大洛杉磯地區改調至俄勒岡州波特蘭，支援美國移民暨海關執法局（ICE）等聯邦人員來執行公務，包括落實聯邦法及保護聯邦財產。」

鑒於美國國防部與加州州長提供的兵力數字有落差，路透社聯繫加州州長辦公室後得到的回應是，共有300名兵力將被部署到波特蘭，其中200人已在途中。

根據今天提交的修正訴狀內容，原先部署在南加州的300名國民兵人員已被聯邦徵召至11月初，但加州軍事部門的領導階層近日接獲通知，說這300人「很快就將被調派至波特蘭」。

訴狀強調，總統只有在特定情況下才有權動用國民兵，包括擊退入侵、鎮壓叛亂或執行聯邦法律。訴狀重申：「波特蘭目前並未發生叛亂事件。」

訴狀主張，川普6月間曾將這批國民兵派往洛杉磯執行移民法規任務，如今卻無法律依據將他們再調往俄勒岡州執行其他任務。

1名聯邦法官9月2日曾下令禁止川普政府動用國民兵協助加州打擊犯罪，但這項裁決目前因政府提起上訴而暫緩執行。因此，這些被調往俄勒岡州的人員仍處於聯邦徵召狀態，繼續歸川普指揮。

國民兵是以州為基礎的民兵部隊，通常聽命於各自的州長，只有在被徵召進入聯邦服役時，才轉由聯邦管轄。

美國國防 川普 國防部

延伸閱讀

為派兵芝加哥與波特蘭 川普政府貼「戰區」標籤

美最高法院挺川普 撤30萬委內瑞拉移民臨時保護

美國防戰略報告將出爐 東亞防線是否納台韓受關注

美聯邦政府關門 川普爭取軍人支持：挺加薪

相關新聞

美國政府關門將滿1周！國會今第5度表決 白宮：著手大裁員

路透報導，美國政府因國會臨時預算喬不攏在10月1日正式關門，美國總統川普與國會民主黨人的磋商仍未有進展，一名白宮資深官員...

川普施壓終結加薩戰爭 尼坦雅胡面臨極右派反彈

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）所領導的極右聯盟內部出現裂痕，可能成為威脅加薩和平工作的導火線...

華府升旗賀雙十國慶 駐美副代表：台美關係不變

我國雙十國慶即將到來，美國華府僑界於美東時間5日上午搶先舉行升旗典禮慶祝，我駐美代表處副代表楊懿珊在致詞時重申說，美國對...

美阿拉巴馬州爆大規模槍擊案…警方稱2組人馬鬧區駁火 已知2死12傷

美國CBS新聞報導，警方表示，阿拉巴馬州首府蒙哥馬利（Montgomery）熱鬧的夜生活區當地時間4日晚上爆發大規模槍擊...

美國防戰略報告將出爐 東亞防線是否納台韓受關注

日經亞洲報導，川普政府即將公布新版「國防戰略」，可能以「美國本土防衛」為優先要務，在亞洲防線規劃方面是否涵蓋台灣與南韓，...

美聯邦政府關門 川普爭取軍人支持：挺加薪

美國總統川普5日參加海軍建軍250周年慶典，他不但承諾美國軍人會拿回所有聯邦政府關閉期間沒有收到的薪水，呼籲他們不要擔心...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。