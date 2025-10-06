川普調加州國民兵至波特蘭 兩州聯手告上法院

美國國防部今天表示，總統川普正將約200名原部署於加州洛杉磯地區、已受聯邦管轄的國民兵調往俄勒岡州波特蘭。這兩州已聯手向聯邦法院提告，試圖擋下這項部署令。

綜合路透社和美聯社報導，加州州長紐松（GavinNewsom）今天在社群媒體X發文說：「這是令人震驚的濫用法律與權力。川普政府正在毫無歉意地攻擊法治本身。」他並估計約有300名國民兵會被派遣。

加州已於今天深夜加入一項由俄勒岡州提出的聯邦訴訟，尋求合力阻止兩地的國民兵部署行動。

就在前一天深夜，俄勒岡州1名聯邦法官裁定，暫時禁止川普派遣俄勒岡州國民兵至波特蘭，理由是沒有證據顯示當地近期的抗議活動需要國民兵出動因應。

然而，美國國防部發言人帕尼爾（Sean Parnell）今天透過電郵聲明表示：「依據總統指示，約200名受聯邦管轄的加州國民兵已從大洛杉磯地區改調至俄勒岡州波特蘭，支援美國移民暨海關執法局（ICE）等聯邦人員來執行公務，包括落實聯邦法及保護聯邦財產。」

鑒於美國國防部與加州州長提供的兵力數字有落差，路透社聯繫加州州長辦公室後得到的回應是，共有300名兵力將被部署到波特蘭，其中200人已在途中。

根據今天提交的修正訴狀內容，原先部署在南加州的300名國民兵人員已被聯邦徵召至11月初，但加州軍事部門的領導階層近日接獲通知，說這300人「很快就將被調派至波特蘭」。

訴狀強調，總統只有在特定情況下才有權動用國民兵，包括擊退入侵、鎮壓叛亂或執行聯邦法律。訴狀重申：「波特蘭目前並未發生叛亂事件。」

訴狀主張，川普6月間曾將這批國民兵派往洛杉磯執行移民法規任務，如今卻無法律依據將他們再調往俄勒岡州執行其他任務。

1名聯邦法官9月2日曾下令禁止川普政府動用國民兵協助加州打擊犯罪，但這項裁決目前因政府提起上訴而暫緩執行。因此，這些被調往俄勒岡州的人員仍處於聯邦徵召狀態，繼續歸川普指揮。

國民兵是以州為基礎的民兵部隊，通常聽命於各自的州長，只有在被徵召進入聯邦服役時，才轉由聯邦管轄。