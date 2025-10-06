川普施壓終結加薩戰爭 尼坦雅胡面臨極右派反彈

快訊

中央社／ 耶路撒冷5日綜合外電報導
以色列總理內唐亞胡。（路透）
以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）所領導的極右聯盟內部出現裂痕，可能成為威脅加薩和平工作的導火線，並有可能破壞美國重塑中東政治格局的努力。

在美國總統川普要求加速結束戰爭之下，尼坦雅胡正面對極端民族主義盟友的反彈。這些派系內閣成員強烈反對川普的加薩方案，可能導致以色列提前舉行大選。

尼坦雅胡已經接受川普所提20點和平計畫，內容主張加薩地區「去軍事化」，並排除巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）未來參與任何治理的可能，但只要哈瑪斯成員放棄暴力並且繳械，仍可留在加薩。

哈瑪斯對川普方案也予正面回應，願意接受部分計畫，表示準備好就釋放人質進行協商，並願意在討論加薩未來時參與「巴勒斯坦民族架構」。

然而，哈瑪斯有可能維持組織存在，甚至於釋放人質後仍參與未來的協議，這激怒了尼坦雅胡右翼聯盟夥伴。

以色列國家安全部長班吉維爾（Itamar Ben-Gvir）表示：「我們無論如何絕不能同意讓這個帶給以色列最大災難的恐怖組織復活。」

班吉維爾在社群平台X發文，揚言若政府持續走此一方向，他將退出執政聯盟。

一旦極右派認為尼坦雅胡在結束戰爭上讓步太多，他所領導的以色列史上最傾右政府，可能會在法定2026年10月大選之前，提早瓦解。

班吉維爾及財政部長史莫崔赫（Bezalel Smotrich）所屬政黨，目前在以色列國會120席中掌握13席，他們長期施壓尼坦雅胡以強硬、甚至幾乎難以實現的標準經營加薩。如果他們雙雙退出政府，極有可能導致提前大選。

但若以政府堅持繼續加薩戰爭，恐會激怒仍有親人在哈瑪斯手中的人質家屬，這不僅進一步疏離對戰爭已感疲憊的民眾，也可能影響以色列與國際盟友關係。

以色列想與沙烏地阿拉伯、印尼等更多伊斯蘭國家建立關係，如果戰爭繼續下去，也可能讓這個希望落空。

以色列 戰爭 哈瑪斯

