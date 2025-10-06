聽新聞
0:00 / 0:00
美國政府關門將滿1周！國會今第5度表決 白宮：著手大裁員
路透報導，美國政府因國會臨時預算喬不攏在10月1日正式關門，美國總統川普與國會民主黨人的磋商仍未有進展，一名白宮資深官員透露，若政府與國會談判繼續僵持，白宮將著手展開大規模裁員。
美國參議院預計當地時間6日就臨時撥款法案進行第5度表決。這項臨時撥款法案已經在共和黨掌控的眾議院通過，接下來要交由參議院表決，民主黨也提出了自己的替代版本。不過，這兩個版本都很可能卡關，因為要繼續推進必須拿到至少60票，但目前看來都達不到這個門檻。
白宮預算管理局局長沃特（Russell Vought）曾警告，若政府關門，白宮計畫實施大規模裁員。一名白宮資深官員5日透露，若川普認為與國會民主黨人的談判「完全沒有進展」，政府將開始實施大規模裁員計畫。
白宮國家經濟會議主席哈塞特5日接受CNN節目專訪表示，他仍認為民主黨可能會退讓。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言