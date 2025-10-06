快訊

簡立峰專欄／台灣新創沒保障 AI版權大戰誰訂遊戲規則？

哪支iPhone才是「超級釘子戶」？網紛紛指出它：可再戰5年

美國政府關門將滿1周！國會今第5度表決 白宮：著手大裁員

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國政府因國會臨時預算喬不攏在10月1日正式關門，美國總統川普與國會民主黨人的磋商仍未有進展，政府仍持續關門。圖為美國國會訪客中心關閉的告示牌。路透
美國政府因國會臨時預算喬不攏在10月1日正式關門，美國總統川普與國會民主黨人的磋商仍未有進展，政府仍持續關門。圖為美國國會訪客中心關閉的告示牌。路透

路透報導，美國政府因國會臨時預算喬不攏在10月1日正式關門，美國總統川普與國會民主黨人的磋商仍未有進展，一名白宮資深官員透露，若政府與國會談判繼續僵持，白宮將著手展開大規模裁員。

美國參議院預計當地時間6日就臨時撥款法案進行第5度表決。這項臨時撥款法案已經在共和黨掌控的眾議院通過，接下來要交由參議院表決，民主黨也提出了自己的替代版本。不過，這兩個版本都很可能卡關，因為要繼續推進必須拿到至少60票，但目前看來都達不到這個門檻。

白宮預算管理局局長沃特（Russell Vought）曾警告，若政府關門，白宮計畫實施大規模裁員。一名白宮資深官員5日透露，若川普認為與國會民主黨人的談判「完全沒有進展」，政府將開始實施大規模裁員計畫。

白宮國家經濟會議主席哈塞特5日接受CNN節目專訪表示，他仍認為民主黨可能會退讓。

川普：美軍再轟委內瑞拉運毒船 將鎖定陸上毒品走私

美最高法院挺川普 撤30萬委內瑞拉移民臨時保護

美國防戰略報告將出爐 東亞防線是否納台韓受關注

美聯邦政府關門 川普爭取軍人支持：挺加薪

華府升旗賀雙十國慶 駐美副代表：台美關係不變

我國雙十國慶即將到來，美國華府僑界於美東時間5日上午搶先舉行升旗典禮慶祝，我駐美代表處副代表楊懿珊在致詞時重申說，美國對...

美阿拉巴馬州爆大規模槍擊案…警方稱2組人馬鬧區駁火 已知2死12傷

美國CBS新聞報導，警方表示，阿拉巴馬州首府蒙哥馬利（Montgomery）熱鬧的夜生活區當地時間4日晚上爆發大規模槍擊...

美國防戰略報告將出爐 東亞防線是否納台韓受關注

日經亞洲報導，川普政府即將公布新版「國防戰略」，可能以「美國本土防衛」為優先要務，在亞洲防線規劃方面是否涵蓋台灣與南韓，...

美聯邦政府關門 川普爭取軍人支持：挺加薪

美國總統川普5日參加海軍建軍250周年慶典，他不但承諾美國軍人會拿回所有聯邦政府關閉期間沒有收到的薪水，呼籲他們不要擔心...

美聯邦政府持續關門 紅藍兩黨陷僵局

美國聯邦政府持續關門，聯邦參議院預計6日再度投票，但兩黨還是不見共識，參議院多數黨領袖熊恩（John Thune）5日表...

