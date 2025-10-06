快訊

簡立峰專欄／台灣新創沒保障 AI版權大戰誰訂遊戲規則？

哪支iPhone才是「超級釘子戶」？網紛紛指出它：可再戰5年

為派兵芝加哥與波特蘭 川普政府貼「戰區」標籤

中央社／ 芝加哥5日綜合外電報導

美國總統川普政府今天將芝加哥形容為「戰區」，藉此不顧當地民主黨籍首長反對來部署軍隊；與此同時，法官暫時阻止了白宮向另一民主黨執政城市波特蘭（Portland）派兵。

美國各地政治危機升高，川普強硬打擊移民和犯罪，民主黨人則指控他試圖鞏固威權，雙方因此展開正面對決。

最新的爭議點在於，儘管芝加哥市長和伊利諾州州長普里茨克（JB Pritzker）等民選首長強烈反對下，川普4日晚間下令派遣300名國民兵進駐第3大城芝加哥。

國土安全部部長諾姆（Kristi Noem）今天在福斯新聞網（Fox News）為此一部署行動作辯護，指稱芝加哥是「戰區」。

而普里茨克則在美國有線電視新聞網（CNN）「國情咨文」（State of the Union）節目中批評，指共和黨人刻意在街頭製造「混亂」。

普里茨克直言：「他們想弄出個戰區，以便能派出更多軍隊。他們必須立刻撤離。」

此外，川普試圖在本土動用軍隊，昨晚在奧勒岡州城市波特蘭受挫，法院裁定此舉違法。

對於川普一再將波特蘭形容為「戰火肆虐」，美國地區法院法官伊莫蓋特（Karin Immergut）頒臨時禁令，指「總統的認定完全脫離了事實」。

伊莫蓋特在裁決書中寫道：「這是一個實行憲法的國家，而不是戒嚴國家。」

哥倫比亞廣播公司（CBS）今天公布的民調顯示，58%的美國人反對在城市部署國民兵。

美國 川普 芝加哥

延伸閱讀

川普：美軍再轟委內瑞拉運毒船 將鎖定陸上毒品走私

美最高法院挺川普 撤30萬委內瑞拉移民臨時保護

美國防戰略報告將出爐 東亞防線是否納台韓受關注

美聯邦政府關門 川普爭取軍人支持：挺加薪

相關新聞

美國政府關門將滿1周！國會今第5度表決 白宮：著手大裁員

路透報導，美國政府因國會臨時預算喬不攏在10月1日正式關門，美國總統川普與國會民主黨人的磋商仍未有進展，一名白宮資深官員...

華府升旗賀雙十國慶 駐美副代表：台美關係不變

我國雙十國慶即將到來，美國華府僑界於美東時間5日上午搶先舉行升旗典禮慶祝，我駐美代表處副代表楊懿珊在致詞時重申說，美國對...

美阿拉巴馬州爆大規模槍擊案…警方稱2組人馬鬧區駁火 已知2死12傷

美國CBS新聞報導，警方表示，阿拉巴馬州首府蒙哥馬利（Montgomery）熱鬧的夜生活區當地時間4日晚上爆發大規模槍擊...

美國防戰略報告將出爐 東亞防線是否納台韓受關注

日經亞洲報導，川普政府即將公布新版「國防戰略」，可能以「美國本土防衛」為優先要務，在亞洲防線規劃方面是否涵蓋台灣與南韓，...

美聯邦政府關門 川普爭取軍人支持：挺加薪

美國總統川普5日參加海軍建軍250周年慶典，他不但承諾美國軍人會拿回所有聯邦政府關閉期間沒有收到的薪水，呼籲他們不要擔心...

美聯邦政府持續關門 紅藍兩黨陷僵局

美國聯邦政府持續關門，聯邦參議院預計6日再度投票，但兩黨還是不見共識，參議院多數黨領袖熊恩（John Thune）5日表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。