川普：美軍再轟委內瑞拉運毒船 將鎖定陸上毒品走私

（中央社維吉尼亞州諾福克海軍基地5日綜合外電報導）美國總統川普今天表示，美軍昨晚在委內瑞拉外海打擊另一艘涉嫌載運非法毒品的船隻，還說美國接下來將開始關注陸上毒品走私活動。

路透社報導，川普在維吉尼亞州諾福克海軍基地（Naval Station Norfolk）發表演說時，作出上述表示。目前尚不清楚他指的是否是美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）3日宣布的打擊行動。

川普說：「近幾週來，海軍一直支援我們的行動，將那些販毒恐怖分子徹底擊潰…我們昨晚再度出手。如今（海上）已經沒有（可攻擊的）目標了。」

他接著說：「他們將不再從海上入境，所以我們現在得開始留意陸上的情況，因為他們將被迫改走陸路。」