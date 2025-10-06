川普：美軍再轟委內瑞拉運毒船 將鎖定陸上毒品走私
（中央社維吉尼亞州諾福克海軍基地5日綜合外電報導）美國總統川普今天表示，美軍昨晚在委內瑞拉外海打擊另一艘涉嫌載運非法毒品的船隻，還說美國接下來將開始關注陸上毒品走私活動。
路透社報導，川普在維吉尼亞州諾福克海軍基地（Naval Station Norfolk）發表演說時，作出上述表示。目前尚不清楚他指的是否是美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）3日宣布的打擊行動。
川普說：「近幾週來，海軍一直支援我們的行動，將那些販毒恐怖分子徹底擊潰…我們昨晚再度出手。如今（海上）已經沒有（可攻擊的）目標了。」
他接著說：「他們將不再從海上入境，所以我們現在得開始留意陸上的情況，因為他們將被迫改走陸路。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言