華府升旗賀雙十國慶 駐美副代表：台美關係不變

我國雙十國慶即將到來，美國華府僑界於美東時間5日上午搶先舉行升旗典禮慶祝，我駐美代表處副代表楊懿珊在致詞時重申說，美國對台灣的支持不變，指雙邊關係在共好共榮的基石之上打下非常好的基礎。

楊懿珊也提到，不管是安全、經濟議題，還是人工智慧的發展，世界少不了台灣，也看得見台灣的重要性。

美京中華會館5日上午舉行升旗典禮慶祝中華民國雙十國慶，現場邀請楊懿珊、北美台商聯合總會總會長白越珠、國民黨駐美代表秦日新等人到場觀禮；我駐美代表俞大㵢則因另有要公，不克出席。

升旗典禮正式開始前，現場先表演了一段祥獅獻瑞，為到場民眾祝賀，接著現場演奏美國國歌、升美國國旗，再演奏中華民國國歌，並配合國旗歌升起中華民國國旗。

今年不同往年由資深僑胞負責升旗，改由兩名11歲的雙胞胎小弟弟來完成升旗儀式，成為現場焦點之一。

楊懿珊在致詞時表示，我國走過114年，過去沒有一天走得是平穩的，每一天都面臨挑戰，並在挑戰中成長茁壯。

楊懿珊並提到，最近很多人在討論，質疑台美之間的關係最近是否出現變動；楊懿珊說，就她來到華府的觀察，美國國會和政府官員對台的支持沒有出現變化，指雙方打下非常穩定的關係，建立在兩國共好共榮的基石上。

楊懿珊說，美方從地方到國會，對於台灣的價值和認同都不是簡單的累積，呼籲大家要對台灣抱有信心。

楊懿珊表示，她看到僑胞在華府升起中華民國國旗，她感到非常感動，盼大家懷抱信心、希望和勇氣，支撐大家走向未來；楊懿珊也說，不管是安全、經濟，還是進入人工智慧的時代，世界都少不了台灣，也看得見台灣的重要性。

楊懿珊說，如果沒有台灣，世界的人工智慧不會發展得這麼快，這是台灣多年實力累積的成果，現在也到了展現實力的時刻。