美聯邦政府關門 川普爭取軍人支持：挺加薪

美國總統川普5日參加海軍建軍250周年慶典，他不但承諾美國軍人會拿回所有聯邦政府關閉期間沒有收到的薪水，呼籲他們不要擔心，川普也表示他支持為美國軍人加薪。

川普5日與第一夫人梅蘭妮亞（Melania）共赴維吉尼亞州諾福克（Norfolk）參加海軍建軍250周年慶典，並發表談話。

川普在致詞是先是稱讚美國海軍的強大，指世界上沒有國家想要招惹美國，但川普也指出，他的政府不斷在解決衝突，「我們只有在必要的時候，才會把你們送到戰場」。

川普表示，就算有些軍人希望打仗，但他如果能夠和平解決，他就會用和平的方式解決衝突；川普說，他上任以來已經制止7個衝突，川普也暗示說，以哈衝突很快就會獲得解決。

川普說，伊朗先前原本在一個月的時間內就可能製造出核武，但美軍的「午夜之鎚」行動解決了這個問題，現在伊朗有可能重啟發展核子項目，川普說，他希望這不會發生，否則美國將再次採取行動，而且美國這次不會等很久。

不過川普也提到，美軍非常強大，輕而易舉就能取得勝利，包括在越戰和阿富汗戰爭，但美軍變得「政治正確」了；川普說，未來美軍不再是政治正確，而是以勝利為目標，美國從今以後只會知道勝利。

川普說，美國海軍永遠和美國站在一起，作為海軍的總司令，他也會與海軍站在一起；川普說，就算民主黨造成聯邦政府關閉，他也會讓所有軍人都拿到薪水，「不用為此擔心」；川普也說，他支持為所有海軍水手和軍人加薪。

川普表示，在此之前，必須解決猶如芒刺在背的民主黨，川普指控民主黨希望把所有的國家預算都給非法移民。

美國聯邦政府持續關門，聯邦參議院預計6日再度投票，但兩黨目前還是不見達成共識；參議院多數黨領袖熊恩（John Thune）5日表示，雙方陷入僵局，並表示，聯邦政府關門多久將由民主黨決定，不過熊恩也說，有不同意政府關門的民主黨參議員與共和黨接觸。

針對川普政府擬要啟動的裁員計畫，美國總統川普5日受訪時則表示，因為民主黨讓政府關門，他稱這是「民主黨裁員」，並表示，美國的經濟狀況良好、物價也下滑，指川普政府已經準備好要回來了；川普表示，聯邦員工是否遭到裁員將由民主黨決定，任何人被裁員都是民主黨造成的。

聯邦政府上回關閉發生在2018年12月、川普的第一任總統任期，聯邦政府關門長達35天。