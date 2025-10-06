美聯邦政府持續關門 紅藍兩黨陷僵局

美國聯邦政府持續關門，聯邦參議院預計6日再度投票，但兩黨還是不見共識，參議院多數黨領袖熊恩（John Thune）5日表示，雙方陷入僵局，並表示，聯邦政府關門多久將由民主黨決定，不過熊恩也說，有不同意政府關門的民主黨參議員與共和黨接觸。

針對川普政府擬要啟動的裁員計畫，美國總統川普5日表示，這是「民主黨的裁員」，指若有聯邦員工遭到裁員，要由民主黨負責。

參議院日前未能通過短期延長撥款法案，導致聯邦政府自1日起關門，兩黨至今未能達成共識，熊恩5日接受福斯新聞網的訪問，他沒有對政府關門的時間表做出評估，指關門多久要由民主黨決定。

聯邦政府上回關閉發生在2018年12月、川普的第一任總統任期，政府關門長達35天。

熊恩說，兩黨沒有太多事情可以交涉，呼籲民主黨盡快讓政府開門；熊恩說，參議院已經針對短期延長撥款法案投過4次票，雙方陷入僵局。

熊恩指控民主黨挾持短期撥款法案，是為了取得1.5兆美元的支出預算，讓非美國公民也能獲得免費的醫療照護，同時意圖取消500億美元「偏遠弱勢醫院基金」；熊恩批評民主黨的提案不合理，也不務實，並表示，民主黨必須讓政府開門，兩黨才有討論的空間。

不過，民主黨稱共和黨的指控是謊言。據了解，民主黨要求延長「平價醫療法案」（Affordable Care Act）中即將於年底失效的保費稅額補貼，同時也希望恢復又大又美法案中取消的醫療補助資格，包括合法來到美國的難民、遭到迫害或人口販賣的受害者，但不包含非法移民。

熊恩形容這是參議院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）策動的政府關門，並透露有民主黨不同意舒默的做法，私下有與共和黨接觸；由於已經有民主黨參議員支持短期撥款法案，熊恩說，共和黨只要再爭取到5位民主黨參議員的支持，就能通過法案、讓政府開門。

白宮預算辦公室日前指示聯邦政府各部門制定裁員計畫，聯邦政府人員恐面臨開除的命運，川普說，因為民主黨讓政府關門，他稱這是「民主黨裁員」，並表示，美國的經濟狀況良好、物價也下滑，指川普政府已經準備好要回來了。

川普表示，聯邦員工是否遭到裁員將由民主黨決定，任何人被裁員都是民主黨造成的。