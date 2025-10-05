美阿拉巴馬州爆大規模槍擊案...警方稱2組人馬鬧區駁火 已知2死12傷

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
警方表示，阿拉巴馬州首府蒙哥馬利熱鬧的夜生活區當地時間4日晚上爆發大規模槍擊案，當時兩組人馬互相開火，已知造成2死12傷。圖／擷取自YouTube
警方表示，阿拉巴馬州首府蒙哥馬利熱鬧的夜生活區當地時間4日晚上爆發大規模槍擊案，當時兩組人馬互相開火，已知造成2死12傷。圖／擷取自YouTube

美國CBS新聞報導，警方表示，阿拉巴馬州首府蒙哥馬利（Montgomery）熱鬧的夜生活區當地時間4日晚上爆發大規模槍擊案，當時兩組人馬互相開火，已知造成2死12傷。

蒙哥馬利警察局局長格雷博伊斯（James Graboys）表示，其中三名傷者傷勢嚴重危及生命，已被送醫治療，並稱這是一起「大規模槍擊事件」。他告訴記者，「兩組人馬在人群中互相開火」，槍手「開火時根本沒考慮到周圍的人」。

格雷博伊斯說，調查人員正在仔細檢查證據並與潛在嫌疑人面談，儘管截至當地時間5日稍早尚未有人被指控。他表示：「我們會盡全力收集所有證據，並追查涉案人員。」

當地媒體「蒙哥馬利廣告報」（Montgomery Advertiser）指出，這起大規模槍擊案發生在當地觀光區一個繁忙的夜晚，當時塔斯基吉大學（Tuskegee University）和莫爾豪斯學院（Morehouse College）間的美式足球賽剛結束不久。舉辦比賽的同時，蒙哥馬利的摩天輪和其他市中心景點首度亮相。

