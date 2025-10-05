教宗批評川普政策 籲全球天主教徒關心移民
新任羅馬天主教教宗良十四世（Pope Leo XIV）在批評美國總統川普的強硬移民政策後，今天呼籲全球14億天主教徒關心移民。
路透社報導，良十四世於今年5月當選新任天主教教宗，接替已故教宗方濟各（Pope Francis），良十四世風格較為內斂，方濟各則經常批評川普政府，時常即興發言。
儘管如此，良十四世於9月30日對川普政府的移民政策提出批評，並質疑這些政策是否符合教會主張尊重生命的教義，此番言論引發部分知名保守派天主教人士的強烈反彈。
良十四世今天在聖伯多祿廣場（St. Peter's Square）告訴數以千計參與彌撒的朝聖者，移民不應受到冷漠對待或被污名化。
他指出，全球天主教會正經歷「一個新的傳教時代」，其使命是向逃離暴力或尋求安全居所的移民展現「友善與歡迎、同情與支持」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言