教宗批評川普政策 籲全球天主教徒關心移民

中央社／ 梵蒂岡5日綜合外電報導

新任羅馬天主教教宗良十四世（Pope Leo XIV）在批評美國總統川普的強硬移民政策後，今天呼籲全球14億天主教徒關心移民。

路透社報導，良十四世於今年5月當選新任天主教教宗，接替已故教宗方濟各（Pope Francis），良十四世風格較為內斂，方濟各則經常批評川普政府，時常即興發言。

儘管如此，良十四世於9月30日對川普政府的移民政策提出批評，並質疑這些政策是否符合教會主張尊重生命的教義，此番言論引發部分知名保守派天主教人士的強烈反彈。

良十四世今天在聖伯多祿廣場（St. Peter's Square）告訴數以千計參與彌撒的朝聖者，移民不應受到冷漠對待或被污名化。

他指出，全球天主教會正經歷「一個新的傳教時代」，其使命是向逃離暴力或尋求安全居所的移民展現「友善與歡迎、同情與支持」。

移民 良十四世 川普

