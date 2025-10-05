以色列襲擊加薩 巴勒斯坦人寄望川普和平計畫

以色列戰機和戰車自昨天深夜至今天密集轟炸加薩走廊多處，目擊者表示數棟民宅遭摧毀。此時巴勒斯坦人殷切期盼美國總統川普提出的和平計畫能夠落實，以終止戰爭。

路透社報導，川普（Donald Trump）數日前呼籲以色列停止轟炸行動後，昨天在自家社群平台真實社群（Truth Social）發文說，以色列已同意於加薩境內設立「初步撤軍線」，強調「只要哈瑪斯（Hamas）確認同意，停火將立即生效」。

以方對加薩升高軍事行動之際，埃及準備邀哈瑪斯、以色列、美國及卡達代表團展開最具突破性的磋商，以停止這場衝突。

哈瑪斯3日表明接受川普20點和平提案的部分關鍵條款，包括結束戰爭、以軍撤離、以色列人質及巴勒斯坦囚犯獲釋等。川普對此給出正面回應。

但哈瑪斯對部分議題保留空間且未明確表態，例如是否願意解除武裝，這是以色列結束戰事的重要訴求之一。

熟悉磋商情況的1名巴勒斯坦官員告訴路透社：「關鍵在於哈瑪斯是否願意接受方案中，以色列軍隊持續掌控加薩走廊大部分區域。哈瑪斯還可能要求以軍明訂撤離時程。待第一階段磋商後將決定後續事態進展。」

以色列將加薩市（Gaza City）視為哈瑪斯最後據點之一，以軍正持續推進攻勢，並警告已離開加薩市的居民切勿返回，稱該區域是「危險的交戰區」。

以軍昨天深夜出動無人機朝加薩市數棟民宅屋頂投擲手榴彈，地面部隊則引爆裝滿炸藥的車輛，摧毀沙布拉（Sabra）及希克拉旺（Sheikh Radwan）兩大社區數十間民宅。目擊者指出，以色列戰機今天升高對加薩市的空襲，目標遍及該市全境。

根據川普的提案，所有以色列人質無論生死，必須在以方公開接受協議後的72小時內獲釋。

不過，這72小時從何時起算仍不得而知，因為以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）早在哈瑪斯做出回應的數日前就已同意。

以色列表示，仍有48名人質在加薩，其中20人仍活著。

此外，交還人質方面可能也面臨實際難題。哈瑪斯相關人士透露，交還生還人質或許相對容易，要在加薩遭嚴重破壞的環境和廢墟中，尋回罹難人質遺體可能需耗時數日。