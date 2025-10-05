快訊

李四川拆公館圓環1句話點破如何扛壓 網讚早知厲害之處

「不是光領補助就好」 徐榛蔚當面追問總統：還有600萬噸土泥山要清

以色列襲擊加薩 巴勒斯坦人寄望川普和平計畫

中央社／ 5日開羅/加薩綜合外電報導

以色列戰機和戰車自昨天深夜至今天密集轟炸加薩走廊多處，目擊者表示數棟民宅遭摧毀。此時巴勒斯坦人殷切期盼美國總統川普提出的和平計畫能夠落實，以終止戰爭。

路透社報導，川普（Donald Trump）數日前呼籲以色列停止轟炸行動後，昨天在自家社群平台真實社群（Truth Social）發文說，以色列已同意於加薩境內設立「初步撤軍線」，強調「只要哈瑪斯（Hamas）確認同意，停火將立即生效」。

以方對加薩升高軍事行動之際，埃及準備邀哈瑪斯、以色列、美國及卡達代表團展開最具突破性的磋商，以停止這場衝突。

哈瑪斯3日表明接受川普20點和平提案的部分關鍵條款，包括結束戰爭、以軍撤離、以色列人質及巴勒斯坦囚犯獲釋等。川普對此給出正面回應。

但哈瑪斯對部分議題保留空間且未明確表態，例如是否願意解除武裝，這是以色列結束戰事的重要訴求之一。

熟悉磋商情況的1名巴勒斯坦官員告訴路透社：「關鍵在於哈瑪斯是否願意接受方案中，以色列軍隊持續掌控加薩走廊大部分區域。哈瑪斯還可能要求以軍明訂撤離時程。待第一階段磋商後將決定後續事態進展。」

以色列將加薩市（Gaza City）視為哈瑪斯最後據點之一，以軍正持續推進攻勢，並警告已離開加薩市的居民切勿返回，稱該區域是「危險的交戰區」。

以軍昨天深夜出動無人機朝加薩市數棟民宅屋頂投擲手榴彈，地面部隊則引爆裝滿炸藥的車輛，摧毀沙布拉（Sabra）及希克拉旺（Sheikh Radwan）兩大社區數十間民宅。目擊者指出，以色列戰機今天升高對加薩市的空襲，目標遍及該市全境。

根據川普的提案，所有以色列人質無論生死，必須在以方公開接受協議後的72小時內獲釋。

不過，這72小時從何時起算仍不得而知，因為以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）早在哈瑪斯做出回應的數日前就已同意。

以色列表示，仍有48名人質在加薩，其中20人仍活著。

此外，交還人質方面可能也面臨實際難題。哈瑪斯相關人士透露，交還生還人質或許相對容易，要在加薩遭嚴重破壞的環境和廢墟中，尋回罹難人質遺體可能需耗時數日。

以色列 哈瑪斯 人質

延伸閱讀

川普籲停火後 以色列「一天數十次」空襲加薩釀18死

WSJ：哈瑪斯政府派想停火 民兵派還想戰

紐時評論：川普處理加薩模式 先簽協議再談細節

川普批准派兵芝加哥 波特蘭法官裁定阻止

相關新聞

諾貝爾和平獎將揭曉！川普慘被看衰 「得獎熱門名單」曝光

每日新聞報導，2025年諾貝爾和平獎將在10月10日揭曉，全球媒體與學者紛紛開出「得獎熱門名單」。在戰火未止的加薩與烏克...

川普凍結藍州資金 部分共和黨憂分裂拖累選情

美國總統川普（Donald Trump）凍結對民主黨主政州資金的做法，引發國會部分中間派共和黨人的憂慮，擔心惡化黨派分裂...

紐市長選戰／取消資優班爭議…曼達尼：針對幼兒園 葛謨：當選將擴增

紐約市公立學校的資優班爭議成為市長選戰話題。民主黨提名人曼達尼(Zohran Mamdani)表示，若當選將逐步取消幼兒...

同樣商品「女款」賣更貴 「粉紅稅」加重女性經濟負擔

在全美各地，從超市貨架上拿起兩組相同品牌的除毛刀，粉紅色包裝的是女性專用，要價5.14元，另一組藍黑相間，只要4.03元...

川普批准派兵芝加哥 波特蘭法官裁定阻止

芝加哥聯邦探員朝疑似持槍的駕駛人開槍後，美國總統川普隨後批准在當地部署軍隊。同時，波特蘭一名法官則裁定阻止川普派兵進駐。...

美想參與格陵蘭稀土開發 傳可能入股礦業公司

路透引述四位知情人士說法報導，美國川普政府官員正在討論入股Critical Metals。這家礦業公司握有格陵蘭最大的稀...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。