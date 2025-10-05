快訊

諾貝爾和平獎將揭曉！川普慘被看衰 「得獎熱門名單」曝光

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
2025年諾貝爾和平獎將在10月10日揭曉，全球媒體與學者紛紛開出「得獎熱門名單」。美國總統川普多次自詡應該得獎，也成為本屆開獎最大話題。法新社
2025年諾貝爾和平獎將在10月10日揭曉，全球媒體與學者紛紛開出「得獎熱門名單」。美國總統川普多次自詡應該得獎，也成為本屆開獎最大話題。法新社

每日新聞報導，2025年諾貝爾和平獎將在10月10日揭曉，全球媒體與學者紛紛開出「得獎熱門名單」。在戰火未止的加薩與烏克蘭情勢下，今年焦點圍繞在人道援助、新聞自由與戰地救援領域，但在各種熱門名單中，美國總統川普回鍋白宮後自詡擺平多場戰爭、應該拿獎，但專家評估，川普種種舉措難以被視為「促進國際友好」，恐怕無緣奪獎。

曾成功預測2023年伊朗記者穆哈瑪迪（Narges Mohammadi）獲獎的挪威「挪威奧斯陸和平研究中心」（PRIO）9月18日公布最新預測名單，點名5個潛力獲獎者，其中以紐約的國際非政府組織「保護記者委員會」（CPJ）呼聲最高。

CPJ長期監督言論壓迫並支援受迫害記者。PRIO所長葛蕾格（Nina Græger）指出，2024年已有124名新聞工作者在以哈戰爭中喪生，「若CPJ獲獎，將傳達強烈訊息：當記者被阻止向世界傳遞真相，和平與民主就會陷入危機」。

其他獲獎熱門還包括：在蘇丹內戰地區提供救援的「蘇丹緊急應對室」（Emergency Response Room in Sudan），以及創立逾百年的「國際婦女和平與自由聯盟」（WILPF）。路透也指出，聯合國難民署（UNHCR）與聯合國兒童基金會（UNICEF）都有可能因持續在人道危機中救援而獲青睞。

另一方面，關於川普獲獎可能性的報導雖多，但多數觀點仍持否定態度。川普第二任內多次稱自己擺平至少7場戰爭，公開喊話應拿和平獎。

葛蕾格指出，川普的作為與諾貝爾創辦人遺囑精神相悖，包括退出巴黎氣候協定、對盟友加徵關稅、發動貿易戰等行為，難以被視為「促進國際友好」。

部分觀察家甚至認為，今年可能出現「該獎從缺」的情況。歷史上和平獎共有6次未頒發，最近一次是在1972年。

諾貝爾和平獎由5人組成的委員會從全球推薦名單中票選，今年共有338組候選人或團體，包含244人與94個團體，獎金為1100萬瑞典克朗，約台幣3533萬元。

究竟今年和平獎會落在拚命守護新聞自由與人道救援的團體手中，還是再次爆冷？答案即將在台灣時間10日17:00揭曉。

