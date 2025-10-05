快訊

川普凍結藍州資金 部分共和黨憂分裂拖累選情

中央社／ 華盛頓4日綜合外電報導
美國總統川普。路透
美國總統川普（Donald Trump）凍結對民主黨主政州資金的做法，引發國會部分中間派共和黨人的憂慮，擔心惡化黨派分裂，讓政府停擺更難解套。

路透社報導，積極參與跨黨派協商、盼化解僵局的共和黨聯邦參議員提里斯 （Thom Tillis），本週在國會山莊告訴媒體說：「這麼做只會營造惡意氛圍，局勢可能更難收拾，他們必須非常謹慎。」

政府停擺今天進入第4天，寫下美國斷炊史上第5長紀錄。

川普本週稍早警告民主黨陣營，關門期間他可能對聯邦政府祭出「不可逆」的削減措施；白宮目前已凍結原本要撥給紐約、加州和伊利諾州的280億美元基礎建設資金，而這3州正是民主黨選票集中、且對川普批評聲浪高的地區。

此外，川普與共和黨盟友近來更在社群媒體上用惡搞圖片嘲諷民主黨人，即便現實中，共和黨仍需至少7名參議院民主黨人支持撥款法案，才能讓政府重新運轉。

小部分共和黨人警告，川普政府最終恐因政府停擺而背負罵名，影響明年期中選舉的選情。2026年期中選舉關乎國會席次的消長。提里斯說，他希望白宮能與聯邦參議院多數黨領袖圖恩（John Thune）及眾院議長強生（Mike Johnson）協調行動，好爭取民主黨支持短期支出法案，暫時讓政府運轉至11月21日。

不過，強生等人都支持總統的作法。他受訪時說：「總統川普跟我們一樣急著讓政府重新開門，因為真正受害的是美國人民，而這都是民主黨在胡搞。他是否試圖透過施壓讓情況改變？很可能沒錯，我也贊同這麼做。」

參議院民主黨人至今已4度否決撥款法案，他們提出的要求包括要求永久延長「平價醫療法」（Affordable Care Act）下的聯邦補助，協助民眾負擔健保費用。民主黨也希望防堵白宮單方面凍結或取消國會已通過的相關資金。

參院昨天未能通過臨時支出法案，隨即休會，意味政府關門將至少持續到本月6日。目前看不到兩黨短期內達成協議的跡象，外界憂心若長期關門，恐波及包括航空交通管制等重要服務。

共和黨籍聯邦參議員穆考斯基（Lisa Murkowski）表示：「大家都是美國人，不該用懲罰的方式針對不同地區。我們不該這麼做。」她補充說：「不要再讓政治更加分裂，已經夠緊張了，真的不要火上加油。」

民主黨則怒批川普在政府關門期間不斷羞辱、嘲諷對手。

共和黨聯邦參議員柯林斯（Susan Collins）說：「我當然不同意這些侮辱言論，但兩邊早就互相攻訐了，應該求公允。」她強調，雙方必須回歸事實、攜手解決問題，否則傷害只會日益加深。

柯林斯反問：「民主黨一再嘲笑侮辱總統，這對解決問題有幫助嗎？」

民主黨 川普 共和黨

