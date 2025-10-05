美防長開除海軍部幕僚長 五角大廈人事又大風吹

快訊

中央社／ 華盛頓4日綜合外電報導

美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）昨天開除海軍部幕僚長哈里森（Jon Harrison）。哈里森是罕見具實權的高級幕僚，曾協助策劃海軍部人事大洗牌。

美國政治新聞網站Politico報導，根據兩名現役國防官員及一名前國防官員透露，海軍副部長曹洪（Hung Cao）才在本週獲得任命確認，如今哈里森便突然遭革職。

五角大廈發布聲明證實了哈里森離職，聲明中表示：「哈里森將不再擔任海軍部幕僚長職務。我們感謝他為海軍部的服務貢獻。」

哈里森本人則拒絕發表評論。

海軍部長所屬幕僚長一向是居幕後的職位，負責確保一切順利運作的高級幕僚，然而哈里森今年1月加入川普政府海軍部後，手上掌握的實權格外罕見。

哈里森與海軍部長費倫（John Phelan）曾大刀闊斧改革海軍政策與預算部門，並試圖削弱副部長一職的實權。

根據Politico先前報導，費倫與哈里森曾聯手將多名幕僚革職，而這些人原本是要協助曹洪適應副部長職務；兩人甚至打算親自面試未來曹洪的手下，以確保海軍部的決策權仍掌握在部長手中。

曹洪是越南裔海軍退伍軍官，曾於維吉尼亞州參選共和黨聯邦參議員，他是川普欽點的海軍副部長。

此番哈里森異動，是近來五角大廈人事大風吹又一事例。

赫格塞斯今年稍早開革幾名高級幕僚，並撤換了參謀首長聯席會議主席布朗（Charles "CQ" Brown） ，以及海軍、空軍與海岸防衛隊的高階指揮官。

