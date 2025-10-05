川普批准派兵芝加哥 波特蘭法官裁定阻止

芝加哥聯邦探員朝疑似持槍的駕駛人開槍後，美國總統川普隨後批准在當地部署軍隊。同時，波特蘭一名法官則裁定阻止川普派兵進駐。這兩座由民主黨執政的城市局勢逐漸升溫。

法新社報導，白宮發言人傑克森（Abigail Jackson）表示，川普（Donald Trump）已下令派遣300名國民兵前往伊利諾州芝加哥（Chicago），負責保護聯邦官員及相關設施。共和黨籍的川普連續多週表示將不顧當地執政官員的意願，派兵進入芝加哥，如今說到做到。

傑克森說：「總統川普絕不會對困擾美國城市的無法無天現象視而不見。」

繼在洛杉磯（Los Angeles）和華府（Washington）部署軍隊之後，波特蘭（Portland）和芝加哥成為川普政府發動突襲行動的最新熱點。

川普曾多次稱俄勒岡州波特蘭為「戰爭蹂躪的城市」，充斥暴力犯罪；但在今天的法院裁決中，聯邦地方法官伊莫古特（Karin Immergut）寫道：「總統的判斷與實際情況不符。」

伊莫古特表示，「被告提出的證據顯示，確實有針對聯邦執法人員的零星暴力行為，也顯示聯邦大樓財產遭受損失」，但未能證明「這些暴力事件是有組織的推翻政府行動的一部分」。

她指出，波特蘭的抗議並不構成「叛亂危機」，且「一般執法單位」即能處理。

俄勒岡州聯邦參議員魏登（Ron Wyden）肯定法官的裁定，說：「這項勝利證明俄勒岡人早就知道的事：我們既不需要，也不希望川普為了部署聯邦軍隊在我們州挑起暴力。」

稍早前，伊利諾州州長普里茨克（JB Pritzker）表示，華府下令他必須調遣州內國民兵，否則聯邦當局將逕自徵召，無視他的反對。

普里茨克在社群平台X發文說：「川普政府的戰爭部（Department of War）下最後通牒：要不你動員軍隊，否則就由我們來。要求州長派遣軍隊進入本州，還強行壓制我們意願，這種要求實在離譜且不符美國價值。」

至於芝加哥的槍擊事件，美國國土安全部（DHS）表示，事發在今天上午，當時探員「被10輛汽車包圍」。

國土安全部助理部長麥勞夫林（Tricia McLaughlin）在聲明中表示：「在衝撞執法人員車輛的駕駛人之中，其中1人持有半自動武器。」

她說： 「執法人員被迫開槍自衛，對一名持槍美國公民射擊。」

法新社無法獨立查證國土安全部提供的相關說法。

國土安全部表示，這名駕駛人後來自行開車前往醫院治療傷口。

麥勞夫林並指控芝加哥警方「離開案發現場」，員警拒絕「協助我們控管現場秩序」。

芝加哥警方則對當地媒體福斯32台（Fox 32）表示，員警有到場回應通知，但警方「未涉入本案，相關調查由聯邦單位進行」。