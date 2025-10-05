聽新聞
0:00 / 0:00

美參院擬立法 經濟制裁嚇阻中共犯台

聯合報／ 國際中心／綜合報導

美國聯邦參議院外委會主席里契三日說，將提出法案，藉由鎖定經濟制裁目標，在北京對台採取行動時能快速部署，以嚇阻中國大陸對台侵略。

愛達荷州共和黨籍參議員里契說，這項名為「嚇阻中華人民共和國侵略台灣法」將成立由美國國務院、財政部領導的工作小組，負責鎖定中國軍事、非軍事目標，以便在北京對台採取侵略行動時，對中國實施制裁、出口管制和其他經濟措施。

里契聲明，這項立法將吸取俄羅斯入侵烏克蘭後對俄制裁的經驗教訓，確保美國做好準備，在中國武力犯台的威脅成真時，能打擊中國痛處。路透三日引述一名國會助理報導，里契計畫六日提出該法案。

里契的前述法案是美國國會兩院多項立法倡議之一。支持者認為，這些倡議凸顯國會支持持續就中國任何對台的舉動採強硬立場。

中共 台灣 美國

延伸閱讀

政院已聲請釋憲 但願參與協商

國民黨團擬復議退回總預算案 行政院立場不變：朝野攻防有準備

嗆明年總預算案「該編的不編」 民眾黨團擬下周二提復議

美參院外委會主席推法案 擬以經濟手段嚇阻中國侵台

相關新聞

美參院擬立法 經濟制裁嚇阻中共犯台

美國聯邦參議院外委會主席里契三日說，將提出法案，藉由鎖定經濟制裁目標，在北京對台採取行動時能快速部署，以嚇阻中國大陸對台...

「令人讚嘆的韌性與決心」 美國會議員讚台灣：自由社會創造經濟繁榮

駐洛杉磯辦事處今天舉行國慶酒會，近千人出席。日裔聯邦眾議員高野（Mark Takano）稱讚台灣，自由開放的社會帶來經濟...

參院撥款法案又未過…川普政府扣芝加哥21億施壓 兩黨陷僵局

聯邦參院3日再次針對政府短期撥款法案進行投票，結果又未過關，眼看迅速結束政府關門的希望渺茫，川普政府把矛頭對準民主黨執政...

H-1B費暴漲後第1起訴訟 多所機構聯合控告川普政府

川普總統上個月宣布H-1B工作簽證加收10萬元申請費的新規之後，如今引來第一起大規模訴訟。多個工會以及高等教育機構、宗教...

民調：以打擊哈 39%美國人覺得太過分、59%對以持負面看法

丕優研究中心 (Pew Research Center) 最新民調指出，經過兩年多的加薩戰爭後，愈來愈多美國人認為以色列...

川普給安全承諾讓美為卡達而戰？學者：幫打仗清單變多

川普總統在9月29日簽署的行政命令中，為中東國家卡達提供安全承諾指出，任何對卡達的武裝攻擊都將被視為對美國的安全威脅。新...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。