聽新聞
0:00 / 0:00
美參院擬立法 經濟制裁嚇阻中共犯台
美國聯邦參議院外委會主席里契三日說，將提出法案，藉由鎖定經濟制裁目標，在北京對台採取行動時能快速部署，以嚇阻中國大陸對台侵略。
愛達荷州共和黨籍參議員里契說，這項名為「嚇阻中華人民共和國侵略台灣法」將成立由美國國務院、財政部領導的工作小組，負責鎖定中國軍事、非軍事目標，以便在北京對台採取侵略行動時，對中國實施制裁、出口管制和其他經濟措施。
里契聲明，這項立法將吸取俄羅斯入侵烏克蘭後對俄制裁的經驗教訓，確保美國做好準備，在中國武力犯台的威脅成真時，能打擊中國痛處。路透三日引述一名國會助理報導，里契計畫六日提出該法案。
里契的前述法案是美國國會兩院多項立法倡議之一。支持者認為，這些倡議凸顯國會支持持續就中國任何對台的舉動採強硬立場。
