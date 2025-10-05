美想參與格陵蘭稀土開發 傳可能入股礦業公司

路透引述四位知情人士說法報導，美國川普政府官員正在討論入股Critical Metals。這家礦業公司握有格陵蘭最大的稀土開發計畫，美國政府如果入股Critical Metals，便可參與計畫。川普先前曾經提議，要買下格陵蘭。

據了解，Critical Metals在6月時，根據《國防生產法案》，向美國政府申請5,000萬美元的補助；這個冷戰時期的立法，支持為國安目的而進行的生產。三個消息來源說，最近六周來，川普行政團隊與Critical Metals展開討論，要以5,000萬美元補助款交換股權。如果交易談成，5,000萬美元約能取得8%股權。

這是位於格陵蘭的Tanbreez稀土礦藏，所面臨的最新政治曲折。此稀土礦區的開發權，之前因為美國前總統拜登的強力遊說，賣給總部設在美國紐約的Critical Metals，成交價格遠低於一家中國大陸公司的出價。

華府近來已陸續入股美洲鋰業（Lithium Americas）、MP Materials這兩家公司；這些公司經營的礦產，應用於全球經濟，且產量正在成長，川普想要讓美國能夠從中受益。

路透採訪川普行政團隊的回應時，一位高階官員說，「數百家公司來跟我們接洽，希望促成政府投資他們的關鍵礦產計畫」；「目前跟這家公司完全沒有談定任何事」。