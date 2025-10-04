「令人讚嘆的韌性與決心」 美國會議員讚台灣：自由社會創造經濟繁榮

駐洛杉磯辦事處今天舉行國慶酒會，近千人出席。日裔聯邦眾議員高野（Mark Takano）稱讚台灣，自由開放的社會帶來經濟繁榮，中國如果試圖逼迫台灣屈從其意志，將是嚴重的錯誤。

駐洛杉磯辦事處是台灣政府在南加州的代表機構，今天在環球影城旁的希爾頓飯店舉行國慶酒會，周邊車道插滿中華民國國旗。這裡是總統賴清德2022年以副總統身分過境美國時的下榻飯店。

這場國慶酒會有近千人參與，包括十多名美國政要、各國總領事與地方民選官員。國會議員有聯邦眾議院「國會亞太裔連線」名譽主席趙美心（JudyChu）、「國會平等核心小組」主席高野（MarkTakano）。

高野是出身加州河濱郡的日裔美國人，2012年首度當選聯邦眾議員，近年經常訪問台灣，包括2021年他率領疫情之後的首個美國國會訪問團、眾議院的跨黨派代表團與當時總統蔡英文見面。

高野印象深刻的一次訪台是2022年，隨著當時的眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi），「當時面臨龐大壓力，但我認為裴洛西議長的決定是正確的，我們不能讓北京決定美國眾議院議長可以去哪裡…2022年夏天身為代表團一員，我感到非常自豪」。

高野回覆中央社記者提問，回顧幾次訪問台灣的收穫。他強調，台灣是一個民主國家，信奉的理念是「人民能夠自由思考，獨立於政府之外思考。人民可以批評政府，不會因此受到懲罰」。

他認為更重要的是，自由開放的社會與經濟繁榮是相輔相成，「台灣展現出令人讚嘆的繁榮、韌性與決心」。高野表示，若中國試圖征服台灣，迫使台灣屈從於它的意志，那是一個巨大的錯誤，就像是殺死會下金蛋的鵝，將破壞整個區域的繁榮。

聯邦眾議員趙美心表示，台美關係在現今世界極為關鍵，居於核心地位，「台灣是亞洲最具代表性的民主國家，我們必須支持台灣在民主道路上的發展，也支持台灣在創新領域的領導地位，尤其是台灣在半導體製造居全球領先地位」。

趙美心選區涵蓋洛杉磯東部的聖蓋博谷，自豪擁有全美最蓬勃的台灣人社群，過去有「小台北」之稱。她表示，「我們應該確保台灣免受威脅，我致力維護台美在經貿上的夥伴關係」。

