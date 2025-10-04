川普政府擬設難民上限7500人創新低 南非白人為優先

3名知情人士透露，美國總統川普政府準備要將本會計年度的難民收容限額設定為7500人，人數創下新低，且以具有歐洲血統的南非白人（Afrikaner）為優先收容對象。

如果計畫最終定案，將與前總統拜登去年設定的12.5萬人上限形成巨大落差，也反映出川普對移民和人道保護採取的限制性立場。

共和黨籍的川普在2017到2021年總統任內大幅削減難民人數，作為打擊合法及非法移民政策一環。川普今年1月重返白宮後凍結了難民接收，稱唯有在符合美國利益的情況下才能恢復。

數週後，川普發布行政命令，優先考慮來自南非荷蘭裔白人少數族裔的難民入境，稱這個白人少數群體在以黑人為主的南非遭受種族歧視與暴力。南非政府已駁斥這些說法。

路透社先前曾報導，首批59名南非人於5月抵達美國，到9月初總人數達到138人。

白宮、國務院和國土安全部沒有立即回應關於2026會計年度（於本月1日開始）計劃設定7500人難民上限的置評請求。「紐約時報」率先報導了這項計畫。

美國難民協會（Refugee Council USA）執行董事史羅坎（John Slocum）呼籲其他民選官員施壓川普接收更多難民，他透過聲明表示，如此低的限額將「危及人們的生命、拆散家庭，並損害我們的國家安全和經濟增長」。