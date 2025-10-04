快訊

中職／收到匿名檢舉信函...3球員涉玩博弈手遊 聯盟、雄鷹都祭出處分

出門帶傘！午後對流旺盛 氣象署籲「4縣市」小心大雷雨

影／蘆洲便當店氣爆「更驚悚畫面曝光」 同社區1個月2次火警

加州雪佛龍煉油廠大火 航空燃油供應受影響

中央社／ 洛杉磯3日綜合外電報導

雪佛龍公司位於加州南部的塞根杜（El Segundo）煉油廠，在航空燃油生產裝置發生大規模火災後，已將多個機組停機，中斷了加州能源市場的供應。這座煉油廠每日產能達28.5萬桶。

路透社報導，塞根杜煉油廠是加州第二大煉油廠，也是雪佛龍公司（Chevron）在美國的第二大煉油廠。這座設施供應加州南部1/5的機動車輛燃料，以及40%的航空燃油。

雪佛龍發言人庫克（Allison Cook）在電子郵件中表示，這座設施的航空燃油生產裝置昨天晚間發生火災。目前沒有傳出人員受傷，煉油廠員工已全數確認安全。雪佛龍今天表示，目前火勢已撲滅。

目前尚不清楚設施爆炸原因。這座煉油廠為廠區以北的洛杉磯國際機場（Los Angeles InternationalAirport）供應航空燃油。

洛杉磯市長巴斯（Karen Bass）表示：「目前對洛杉磯國際機場沒有已知影響。」

兩名消息人士指出，火災發生在煉油廠的Isomax 7機組，該機組負責將中間餾分燃油轉化為航空燃油。

西岸的交易商仍在評估煉油廠的損壞程度，但初步跡象顯示，汽車燃料價格將小幅上漲，而航空燃油可能受到更大的影響。

亞洲貿易消息人士表示，加州可能需要從韓國、台灣和日本的煉油廠進口更多航空燃油，以彌補塞根杜煉油廠的產量損失。

機組 洛杉磯 火災

延伸閱讀

影／美煉油廠爆炸「巨大火球竄天」染紅夜空 居民驚惶：以為被核彈炸

南韓電算系統火災…政府網路癱瘓多天 公務員疑似自責身亡

加州州長簽署AI法案 要業者公開披露風險控管措施

最醒目地標完全變貌！通霄火力發電廠第4號機組煙囪今晚將「拉倒」

相關新聞

美國獨立250周年「一美元紀念幣」初稿曝光 川普成主角引爭議

美國財政部3日公布一枚紀念2026年美國獨立250周年的一美元硬幣初稿，主角正是美國總統川普，隨即引發合法性爭議。

川普口中的「大交易」？彭博：中國拋1兆美元投資 促美放寬國安限制

彭博資訊3日獨家報導，中國大陸正敦促美國川普政府放寬對中國在美交易的國安限制，並提出一項可能顛覆雙方過去十年政策的提案，...

參院撥款法案又未過…川普政府扣芝加哥21億施壓 兩黨陷僵局

聯邦參院3日再次針對政府短期撥款法案進行投票，結果又未過關，眼看迅速結束政府關門的希望渺茫，川普政府把矛頭對準民主黨執政...

H-1B費暴漲後第1起訴訟 多所機構聯合控告川普政府

川普總統上個月宣布H-1B工作簽證加收10萬元申請費的新規之後，如今引來第一起大規模訴訟。多個工會以及高等教育機構、宗教...

民調：以打擊哈 39%美國人覺得太過分、59%對以持負面看法

丕優研究中心 (Pew Research Center) 最新民調指出，經過兩年多的加薩戰爭後，愈來愈多美國人認為以色列...

川普給安全承諾讓美為卡達而戰？學者：幫打仗清單變多

川普總統在9月29日簽署的行政命令中，為中東國家卡達提供安全承諾指出，任何對卡達的武裝攻擊都將被視為對美國的安全威脅。新...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。