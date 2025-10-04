加州雪佛龍煉油廠大火 航空燃油供應受影響

雪佛龍公司位於加州南部的塞根杜（El Segundo）煉油廠，在航空燃油生產裝置發生大規模火災後，已將多個機組停機，中斷了加州能源市場的供應。這座煉油廠每日產能達28.5萬桶。

路透社報導，塞根杜煉油廠是加州第二大煉油廠，也是雪佛龍公司（Chevron）在美國的第二大煉油廠。這座設施供應加州南部1/5的機動車輛燃料，以及40%的航空燃油。

雪佛龍發言人庫克（Allison Cook）在電子郵件中表示，這座設施的航空燃油生產裝置昨天晚間發生火災。目前沒有傳出人員受傷，煉油廠員工已全數確認安全。雪佛龍今天表示，目前火勢已撲滅。

目前尚不清楚設施爆炸原因。這座煉油廠為廠區以北的洛杉磯國際機場（Los Angeles InternationalAirport）供應航空燃油。

洛杉磯市長巴斯（Karen Bass）表示：「目前對洛杉磯國際機場沒有已知影響。」

兩名消息人士指出，火災發生在煉油廠的Isomax 7機組，該機組負責將中間餾分燃油轉化為航空燃油。

西岸的交易商仍在評估煉油廠的損壞程度，但初步跡象顯示，汽車燃料價格將小幅上漲，而航空燃油可能受到更大的影響。

亞洲貿易消息人士表示，加州可能需要從韓國、台灣和日本的煉油廠進口更多航空燃油，以彌補塞根杜煉油廠的產量損失。