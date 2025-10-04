快訊

美國獨立250周年「一美元紀念幣」初稿曝光 川普成主角引爭議

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國財政部司庫畢治的置頂貼文中分享紀念美國獨立250周年的一美元硬幣初稿，主角正是美國總統川普，隨即引發合法性爭議。照片擷取自 X / Steve Guest
美國財政部司庫畢治的置頂貼文中分享紀念美國獨立250周年的一美元硬幣初稿，主角正是美國總統川普，隨即引發合法性爭議。照片擷取自 X / Steve Guest

美國財政部3日公布一枚紀念2026年美國獨立250周年的一美元硬幣初稿，主角正是美國總統川普，隨即引發合法性爭議。

路透報導，根據美國財政部司庫畢治（Brandon Beach）在「X」的置頂貼文中分享圖片。設計稿正面為川普的側面像，上方鑄有「自由」，下方鑄有「1776-2026」；背面呈現川普揚起緊握的拳頭，周圍環繞他在2024年遭遇未遂暗殺後喊出的「戰鬥！戰鬥！戰鬥！」，背景還有一面飄揚的星條旗。

美國國會2020年通過法律，允許財政部長於2026年鑄造「帶有象徵美國獨立250周年紀念設計」的一美元硬幣。畢治在「X」貼文表示，「這不是假新聞，以下紀念美國250周年誕辰與美國總統的初稿是真的。一旦美國政府因停擺而造成的阻礙結束，就期待很快分享更多資訊。」

財政部發言人在聲明中表示：「雖然用於紀念美國獨立250周年的一美元硬幣最終設計尚未確定，但這份初稿充分展現我國及民主即便面臨巨大挑戰仍屹立不搖的精神。」

然而，根據法律規定，任何為紀念美國獨立周年而鑄造的硬幣，「背面設計不得採用任何頭肩像或胸像，不論是生者或亡者，且不得使用活人的肖像」，畢治公開的設計圖迅速引發網友辯論。不過，也有法律專家認為，設計中的背面圖像可能不屬於「頭肩像或胸像」的禁止範圍。

當被問及川普是否已看到設計稿時，白宮發言人李維特回應：「我不確定他是否看過，但我相信他會喜歡。」

