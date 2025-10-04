快訊

中職／收到匿名檢舉信函...3球員涉玩博弈手遊 聯盟、雄鷹都祭出處分

出門帶傘！午後對流旺盛 氣象署籲「4縣市」小心大雷雨

影／蘆洲便當店氣爆「更驚悚畫面曝光」 同社區1個月2次火警

美眾議院10月14日前不排議程 共和黨拉長政府關門戰線

中央社／ 華盛頓3日綜合外電報導

隨美國聯邦政府關門進入第3天，眾議院共和黨人今天取消原排訂於下週的表決議程，顯示共和黨有意將政府關門的戰線拉長至本月中旬。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，共和與民主兩黨分別提出的聯邦政府撥款方案今天在參議院再度遭到否決，議員們仍在健保補貼問題上陷入僵局。參議院預計週末不開會，僵局得持續到下週。

與此同時，眾議院則更改原訂下週的表決時程。Axios新聞網指出，這意味共和黨籍的眾議院議長強生（Mike Johnson）堅持立場，拒與民主黨妥協以便政府重新開門的呼籲。

共和黨掌握的眾議院9月底曾表決通過一項「乾淨版」臨時撥款法案，純粹維持政府資金支出於現有水準7週，避免政府停擺，但民主黨人以法案中缺少保障醫療服務管道的相關條款為由反對。

這項臨時撥款法案目前卡在參議院，民主黨人持續要求協商，而共和黨人則堅持不讓步。

眾議院原本於10月7日到10日（週五）排定議程，但後來強生將這個時段變更為所謂「選區服務」，意味議員們下週可以留在各自選區內活動，不必返回華府參與立法表決。

目前眾議院到10月14日前都沒排定議程，也代表聯邦政府關門的兩週內，眾議員們恐都不會回到國會山莊處理問題。

兩黨在支出法案陷入僵局，聯邦政府於美東時間10月1日進入關門狀態。預計約有75萬名公務員被迫放無薪假，直到復工前不發薪資。

眾議院 共和黨 法案

延伸閱讀

美政府關門恐持續到下週 白宮：裁員將是不幸後果

預算卡國會 川普施壓凍結芝加哥捷運建設經費

「財神爺來了！」宜蘭教養院前院長謝清桂 洩招標資訊高院判緩刑

川普盟友遭槍殺 美政客人人自危？馬斯克放話：特斯拉應為我加強保安

相關新聞

美國獨立250周年「一美元紀念幣」初稿曝光 川普成主角引爭議

美國財政部3日公布一枚紀念2026年美國獨立250周年的一美元硬幣初稿，主角正是美國總統川普，隨即引發合法性爭議。

川普口中的「大交易」？彭博：中國拋1兆美元投資 促美放寬國安限制

彭博資訊3日獨家報導，中國大陸正敦促美國川普政府放寬對中國在美交易的國安限制，並提出一項可能顛覆雙方過去十年政策的提案，...

參院撥款法案又未過…川普政府扣芝加哥21億施壓 兩黨陷僵局

聯邦參院3日再次針對政府短期撥款法案進行投票，結果又未過關，眼看迅速結束政府關門的希望渺茫，川普政府把矛頭對準民主黨執政...

H-1B費暴漲後第1起訴訟 多所機構聯合控告川普政府

川普總統上個月宣布H-1B工作簽證加收10萬元申請費的新規之後，如今引來第一起大規模訴訟。多個工會以及高等教育機構、宗教...

民調：以打擊哈 39%美國人覺得太過分、59%對以持負面看法

丕優研究中心 (Pew Research Center) 最新民調指出，經過兩年多的加薩戰爭後，愈來愈多美國人認為以色列...

川普給安全承諾讓美為卡達而戰？學者：幫打仗清單變多

川普總統在9月29日簽署的行政命令中，為中東國家卡達提供安全承諾指出，任何對卡達的武裝攻擊都將被視為對美國的安全威脅。新...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。