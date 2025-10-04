美眾議院10月14日前不排議程 共和黨拉長政府關門戰線

隨美國聯邦政府關門進入第3天，眾議院共和黨人今天取消原排訂於下週的表決議程，顯示共和黨有意將政府關門的戰線拉長至本月中旬。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，共和與民主兩黨分別提出的聯邦政府撥款方案今天在參議院再度遭到否決，議員們仍在健保補貼問題上陷入僵局。參議院預計週末不開會，僵局得持續到下週。

與此同時，眾議院則更改原訂下週的表決時程。Axios新聞網指出，這意味共和黨籍的眾議院議長強生（Mike Johnson）堅持立場，拒與民主黨妥協以便政府重新開門的呼籲。

共和黨掌握的眾議院9月底曾表決通過一項「乾淨版」臨時撥款法案，純粹維持政府資金支出於現有水準7週，避免政府停擺，但民主黨人以法案中缺少保障醫療服務管道的相關條款為由反對。

這項臨時撥款法案目前卡在參議院，民主黨人持續要求協商，而共和黨人則堅持不讓步。

眾議院原本於10月7日到10日（週五）排定議程，但後來強生將這個時段變更為所謂「選區服務」，意味議員們下週可以留在各自選區內活動，不必返回華府參與立法表決。

目前眾議院到10月14日前都沒排定議程，也代表聯邦政府關門的兩週內，眾議員們恐都不會回到國會山莊處理問題。

兩黨在支出法案陷入僵局，聯邦政府於美東時間10月1日進入關門狀態。預計約有75萬名公務員被迫放無薪假，直到復工前不發薪資。