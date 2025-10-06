快訊

加薩停火最新進展！以哈談判「換新打法」 進入7天關鍵期

今中秋節天氣繼續熱！7縣市亮高溫橙燈 恐36度以上

教學／免費！犬貓插畫產生器Uchinoko-Maker 1秒生成毛小孩、4步驟做T恤

美最高法院挺川普 撤30萬委內瑞拉移民臨時保護

中央社／ 華盛頓3日綜合外電報導

美國最高法院今天再度裁定，允許總統川普政府撤銷對超過30萬名委內瑞拉移民提供的臨時合法保護地位，此舉支持了這位共和黨籍總統推動大規模驅逐出境政策的核心目標。

大法官們批准了川普政府的請求，暫緩執行一項法官裁決，該裁決指出，國土安全部長諾姆（KristiNoem）無權終止民主黨籍前總統拜登政府時期授予移民的「臨時保護身分」（Temporary Protected Status,TPS）。目前相關訴訟仍在進行中。

最高法院由6名保守派和3名自由派大法官組成。3名自由派大法官投下反對票。

美國與委內瑞拉之間的緊張關係正在升溫。

TPS計畫是美國法律下的一項人道措施，針對因戰爭、天災或其他災難而陷入困境的國家提供，讓受惠者在美生活免於被驅逐出境，並能取得合法工作許可。

在本案初期階段，舊金山聯邦地區法官鄭一芳（Edward Chen）曾下令暫緩終止TPS，讓這項措施維持有效，直到TPS持有者及倡議團體的訴訟結果出爐。然而最高法院今年5月也曾支持政府立場，推翻鄭一芳的暫時性命令。

鄭一芳9月5日發布最終裁決，認定諾姆終止這項計畫的行為違反了管轄聯邦機構行為的聯邦法律。這項裁決意味著超過30萬名委內瑞拉臨時身份持有者暫時可以留在美國，不過根據政府說法，諾姆認定此舉「違背國家利益」。

路透社報導，最高法院今天在未署名的命令中表示，儘管訴訟已進入後期階段，「但各方的法律論點和相對損害大致沒有改變。我們在5月達成的相同結果現在依然適用」。

自由派大法官傑克森（Ketanji Brown Jackson）在唯一的異議意見中寫道：「我認為今天的裁決是對我們緊急案件審理權的又一次嚴重濫用。」

傑克森指出，最高法院「偏袒行政部門不受約束的權力主張」，而非下級法院的判斷，也就是這30萬人不應在政府行動的合法性問題完全解決前，就「被迫面臨失業、家人分離與遭驅逐至委內瑞拉」。

她並強調，美國政府在今年1月才認定委內瑞拉正陷入人道危機。

大法官 美國 委內瑞拉

延伸閱讀

日經亞洲：趙怡翔赴華府尋求接觸川普政府 前官員稱美方不會冒險

哈瑪斯：願意根據川普停火提案釋放所有加薩人質

川普下最後通牒 要求哈瑪斯美東5日晚間6時前同意加薩和平計畫

預算卡國會 川普施壓凍結芝加哥捷運建設經費

相關新聞

美聯邦政府持續關門 紅藍兩黨陷僵局

美國聯邦政府持續關門，聯邦參議院預計6日再度投票，但兩黨還是不見共識，參議院多數黨領袖熊恩（John Thune）5日表...

華府升旗賀雙十國慶 駐美副代表：台美關係不變

我國雙十國慶即將到來，美國華府僑界於美東時間5日上午搶先舉行升旗典禮慶祝，我駐美代表處副代表楊懿珊在致詞時重申說，美國對...

美阿拉巴馬州爆大規模槍擊案…警方稱2組人馬鬧區駁火 已知2死12傷

美國CBS新聞報導，警方表示，阿拉巴馬州首府蒙哥馬利（Montgomery）熱鬧的夜生活區當地時間4日晚上爆發大規模槍擊...

美國防戰略報告將出爐 東亞防線是否納台韓受關注

日經亞洲報導，川普政府即將公布新版「國防戰略」，可能以「美國本土防衛」為優先要務，在亞洲防線規劃方面是否涵蓋台灣與南韓，...

美聯邦政府關門 川普爭取軍人支持：挺加薪

美國總統川普5日參加海軍建軍250周年慶典，他不但承諾美國軍人會拿回所有聯邦政府關閉期間沒有收到的薪水，呼籲他們不要擔心...

諾貝爾和平獎將揭曉！川普慘被看衰 「得獎熱門名單」曝光

每日新聞報導，2025年諾貝爾和平獎將在10月10日揭曉，全球媒體與學者紛紛開出「得獎熱門名單」。在戰火未止的加薩與烏克...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。