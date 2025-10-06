美最高法院挺川普 撤30萬委內瑞拉移民臨時保護

美國最高法院今天再度裁定，允許總統川普政府撤銷對超過30萬名委內瑞拉移民提供的臨時合法保護地位，此舉支持了這位共和黨籍總統推動大規模驅逐出境政策的核心目標。

大法官們批准了川普政府的請求，暫緩執行一項法官裁決，該裁決指出，國土安全部長諾姆（KristiNoem）無權終止民主黨籍前總統拜登政府時期授予移民的「臨時保護身分」（Temporary Protected Status,TPS）。目前相關訴訟仍在進行中。

最高法院由6名保守派和3名自由派大法官組成。3名自由派大法官投下反對票。

美國與委內瑞拉之間的緊張關係正在升溫。

TPS計畫是美國法律下的一項人道措施，針對因戰爭、天災或其他災難而陷入困境的國家提供，讓受惠者在美生活免於被驅逐出境，並能取得合法工作許可。

在本案初期階段，舊金山聯邦地區法官鄭一芳（Edward Chen）曾下令暫緩終止TPS，讓這項措施維持有效，直到TPS持有者及倡議團體的訴訟結果出爐。然而最高法院今年5月也曾支持政府立場，推翻鄭一芳的暫時性命令。

鄭一芳9月5日發布最終裁決，認定諾姆終止這項計畫的行為違反了管轄聯邦機構行為的聯邦法律。這項裁決意味著超過30萬名委內瑞拉臨時身份持有者暫時可以留在美國，不過根據政府說法，諾姆認定此舉「違背國家利益」。

路透社報導，最高法院今天在未署名的命令中表示，儘管訴訟已進入後期階段，「但各方的法律論點和相對損害大致沒有改變。我們在5月達成的相同結果現在依然適用」。

自由派大法官傑克森（Ketanji Brown Jackson）在唯一的異議意見中寫道：「我認為今天的裁決是對我們緊急案件審理權的又一次嚴重濫用。」

傑克森指出，最高法院「偏袒行政部門不受約束的權力主張」，而非下級法院的判斷，也就是這30萬人不應在政府行動的合法性問題完全解決前，就「被迫面臨失業、家人分離與遭驅逐至委內瑞拉」。

她並強調，美國政府在今年1月才認定委內瑞拉正陷入人道危機。