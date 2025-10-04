川普口中的「大交易」？彭博：中國拋1兆美元投資 促美放寬國安限制

彭博資訊3日獨家報導，中國大陸正敦促美國川普政府放寬對中國在美交易的國安限制，並提出一項可能顛覆雙方過去十年政策的提案，拋出一項巨額投資計畫作為籌碼。此外，知情人士透露，中方談判代表還希望美方降低對中國在美設廠所使用進口原料的關稅。

知情人士表示，這些提案是在9月於西班牙馬德里舉行的中美貿易會談中提出。其中一位人士透露，中方今年稍早曾拋出規模高達1兆美元（新台幣約30.7兆）的投資數字，但目前正在討論的潛在投資規模仍不明朗。

中方提案屬於一系列大膽訴求的一環，其中包括施壓美國改變數十年來的對台灣立場，此舉觸及華府另一條紅線，也凸顯美中貿易談判與川普第一任期重心的差異。當時的談判重點在於購買美國出口產品而非在美投資，後者涉及到國安審查。

白宮發言人並未具體回應談判相關問題，僅表示川普政府聚焦於確保中國履行現有承諾，顯然指的是川普第一任期簽署的「第一階段協議」。該官員補充，華府仍在與北京交涉，目標是為美國企業、農民與勞工爭取公平環境。中國因適逢十一長假，商務部並未立即回應查詢。

川普曾表示，將於本月在南韓與中國國家主席習近平舉行峰會，目前尚不清楚他是否會接受中方提案，不過一位知情人士表示，美方尚未排除任何可能。中國究竟承諾的投資規模和具體安排仍有疑問，但TikTok框架可能是一種可行方案。

川普已將重新平衡美國與中國及世界其他國家的經濟關係作為第二任期貿易策略的支柱之一，部分方案是透過確保大量投資流入美國。他多次聲稱，自1月上任以來，美國已吸引了17兆美元的投資承諾，並表示與中國的首要任務「坦白說，更重要的是，要達成一筆大交易」。

中國投資1兆美元或以上的規模將遠超歐盟與日韓等其他國家，但目前尚不清楚將採取何種模式，任何允許大規模中方投資的協議也將涉及美中過去十年政策的重大逆轉。但一位熟悉討論的人士表示，因為愈來愈多州近年來自行對中國投資實施限制，此舉可能面臨其他障礙。