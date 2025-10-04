川普限制出生公民權 再遭上訴法院裁定違憲

美國總統川普試圖限制出生公民權的行動今天遭到第2個上訴法院裁定違憲，他的強硬移民政策核心主張再度遇挫，這項主張的最終命運可能將交由美國最高法院判定。

路透社報導，位於波士頓的第一巡迴上訴法院3位法官組成的合議庭裁定維持民主黨執政州和移民權益團體獲得的禁制令，阻止川普這項行政命令在全國生效。

共和黨籍的川普1月重返白宮執政首日便簽署行政命令，指示政府相關部門拒絕承認在美出生且父母中沒有至少一人是美國公民或合法永久居民（綠卡持有人）的兒童公民身分。

上訴法院法官巴隆（David Barron）表示，川普的行政命令違反美國憲法第14修正案，當中明文規定凡在美國出生者均為美國公民。他強調，法院長達100頁的裁定書，不應被誤認為判斷這項基本問題很困難。

巴隆在意見書中寫道：「事實並非如此，這或許可以解釋為何我們政府三權分立體系中，已有超過一世紀未曾像現今行政部門這般試圖合力剝奪美國人的出生公民權。」這項意見獲得另外兩位同樣由民主黨籍前總統任命的法官連署。

白宮發言人傑克森（Abigail Jackson）則表示，法官錯誤解讀第14修正案。她在聲明中說：「我們期待能在最高法院獲得平反。」

位於舊金山的第九巡迴上訴法院7月曾做出類似裁定。川普政府上週要求美國最高法院受理此案及另一相關案件的上訴。如果最高法院同意受理，將是這起訴訟第2次由最高法院審理。

最高法院曾在6月裁定，限制法官對川普政府行動頒布全國性禁令的權力。最高法院也指示下級法院重新考慮他們的命令適用範圍。最高法院當時並未對川普限制出生公民權的命令本身合法性做出判斷。

最高法院的裁定使得川普的行政命令有機會在部分地區生效，然而多位法官仍持續阻擋這項命令在全國實施。